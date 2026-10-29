Le joueur offensif de 18 ans a repris jeudi une partie de l’entraînement collectif pour la première fois depuis sa blessure ligamentaire au pied. Sa disponibilité pour le choc de samedi chez le club le plus titré d’Allemagne sera décidée vendredi.

« Si rien de négatif ne survient après cet entraînement », Karetsas participera vendredi à la dernière séance d’entraînement, a indiqué l’entraîneur du BVB Niko Kovac. « Nous déciderons alors s’il est prêt ou non à faire le déplacement à Munich. »

L’international grec s’était blessé lors du match nul (0-0) sur la pelouse de l’Union Berlin et avait ensuite manqué trois matches officiels. Après le match à suspense de mardi en Coupe face au Werder Brême, Kovac s’est montré rassurant au sujet des autres joueurs de Dortmund. « Ils vont bien. Tout le monde sera présent à la dernière séance d’entraînement », a déclaré l’entraîneur.