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La mère de Lionel Messi a officiellement apporté son soutien à Nico Paz pour succéder à son fils en équipe d’Argentine après sa retraite internationale. Le talentueux meneur de jeu de Côme est désormais le grand favori pour hériter de l’emblématique numéro 10.

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Le passage de relais en Argentine

Messi a récemment mis un terme à sa légendaire carrière internationale après un dernier match amical chargé d’émotion contre le Bénin, le 7 octobre . Ses adieux poignants ont immédiatement lancé un débat dans tout le pays sur l’identité de celui qui mènera l’Argentine vers une nouvelle ère.

Paz fait désormais figure de grand favori pour hériter de l’emblématique numéro 10 . Le talentueux joueur offensif de 22 ans a reçu un soutien de poids d’une personne très proche du légendaire attaquant. La mère de Messi, Celia Cuccittini, a personnellement désigné le jeune milieu comme l’héritier légitime de son fils en équipe nationale.

Une rencontre émouvante après le match

Cette révélation vient de l’oncle de Nico, Fabian Paz. Il a raconté une rencontre touchante survenue juste après le match d’adieu de Messi. Au micro de Radio La Red en Argentine, Fabian a décrit cet échange émouvant.

« Après le dernier match de Messi, Nico a croisé la mère de Messi, qui était très émue, a-t-il raconté. Nico a dit qu’elle était venue lui serrer la main et lui avait dit : “Tu es le successeur de mon fils en équipe d’Argentine.” »

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Garder les pieds sur terre malgré les attentes

Malgré l’immense pression liée au fait de succéder à une icône du football, Paz reste concentré. Sa famille assure que le jeune joueur ne laissera pas ces éloges considérables influer sur sa progression professionnelle.

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« Nico est quelqu’un de très calme, de très humble. Il ne se met pas en tête qu’il est le successeur de Messi, a ajouté son oncle. C’était déjà quelque chose d’énorme de faire sa connaissance, d’être son coéquipier et de le côtoyer. »

Paz a déjà commencé à se constituer un solide bilan international à la hauteur des attentes. Le meneur de jeu compte six buts et deux passes décisives lors de ses 16 premières sélections avec son pays.

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Le Real Madrid prépare son retour l’été prochain

Au-delà de ses perspectives prometteuses en sélection, Paz réalise une saison remarquable en Italie. Il totalise déjà six buts et huit passes décisives en 14 apparitions avec Côme, en Serie A et en Ligue des champions cette saison. Ses performances exceptionnelles en club n’ont pas échappé à son ancien employeur. Le Real Madrid envisagerait de lever son option de rachat de 80 millions d’euros pour le milieu l’été prochain.