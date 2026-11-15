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La star française Michael Olise, ailier du Bayern Munich, est devenue l'un des noms les plus en vue pour enflammer le marché des transferts dans la période à venir, dans un contexte d'intérêt croissant pour s'attacher ses services, alors que le club allemand tient à sa jeune star et a fixé une contrepartie financière colossale pour s'en séparer, ce qui pourrait faire de lui l'auteur du transfert le plus cher de l'histoire du football.

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La star française Michael Olise, ailier du Bayern Munich, est devenue l'un des noms les plus susceptibles d'enflammer le marché des transferts au cours de la période à venir, en raison de l'intérêt croissant pour s'attacher ses services, alors que le club allemand tient à son jeune joueur et a fixé une contrepartie financière colossale pour s'en séparer, ce qui pourrait faire de lui le transfert le plus cher de l'histoire du football.

Le journal espagnol AS, dans un rapport du journaliste José Félix Díaz, a révélé que le Bayern Munich estime la valeur du départ d'Olise à environ 300 millions d'euros, bien que certaines estimations indiquent la possibilité d'entamer les négociations à partir d'un montant proche de 200 millions d'euros.

Et si la transaction atteignait le montant réclamé par le club bavarois, elle dépasserait largement le record établi au nom du Brésilien Neymar, lorsqu'il est passé du Barça au Paris Saint-Germain contre 222 millions d'euros à l'été 2017, faisant du transfert d'Olise le plus cher de l'histoire du football avec un écart de 78 millions d'euros par rapport au transfert historique de la star brésilienne.

Le Real Madrid observe, et le talent d'Olise séduit les grands

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Le Real Madrid se distingue comme l'un des principaux intéressés pour s'attacher les services de l'ailier français, les dirigeants du club madrilène étant séduits par ses capacités, en particulier après la prestation remarquable qu'il a livrée face à l'équipe espagnole sur la pelouse du Santiago Bernabéu, et qui a renforcé l'intérêt pour son nom dans les couloirs du club.

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Les discussions sur l'intérêt du Real Madrid pour le joueur ont été relancées ces derniers temps, des rapports de presse ayant indiqué que le club continuait de surveiller sa situation, avec la possibilité de passer à l'action pour le recruter l'été prochain, malgré la difficulté de convaincre le Bayern de se séparer de l'un des éléments les plus importants de son projet sportif.

Le Real Madrid avait publié un communiqué officiel en juin dernier, dans lequel il niait l'existence de tout contact direct ou indirect avec Olise ou ses représentants au sujet de son recrutement, tout en affirmant son respect de la relation institutionnelle qui le lie au Bayern Munich.

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Mais cela n'a pas empêché les spéculations de se poursuivre quant à la possibilité d'un retour du club madrilène dans la course au joueur, en particulier avec les rapports faisant état de son intérêt constant pour son recrutement.

Le Bayern tient à sa star malgré l'échec des négociations de prolongation

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Selon AS, la direction du Bayern Munich a envoyé des signaux contradictoires quant à l'avenir d'Olise au cours des dernières semaines, en l'absence d'un accord sur l'amélioration et la prolongation de son contrat, bien qu'il soit lié au club jusqu'au 30 juin 2029.

Uli Hoeness, président d'honneur du club bavarois, a affirmé que la direction ne s'inquiétait pas de la situation actuelle, en déclarant : « Le bon moment viendra pour parvenir à un nouvel accord, il lui reste encore deux ans de contrat. »

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Le Bayern avait recruté Olise en provenance de Crystal Palace à l'été 2024 contre 53 millions d'euros, mais la valeur marchande du joueur a énormément augmenté après les prestations remarquables qu'il a livrées sous le maillot de l'équipe allemande.

Le paradoxe est que le club qui avait payé 53 millions d'euros pour s'attacher ses services il y a deux ans évoque désormais 300 millions d'euros pour autoriser son départ, un bond qui reflète l'ampleur de l'estime dont jouit le joueur au sein du club.

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Un talent exceptionnel et une personnalité qui suscite des interrogations

Le rapport d'AS ne s'est pas limité à l'aspect sportif, puisqu'il a indiqué que certaines directions sportives de clubs européens établissent des rapports distincts sur Olise, l'un portant sur ses capacités techniques exceptionnelles, et l'autre se concentrant sur sa personnalité renfermée et sa manière parfois inhabituelle de se comporter.

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Max Eberl, directeur sportif du Bayern et principal artisan de son recrutement, a reconnu que le joueur possède une personnalité particulière, en évoquant son passage antérieur par plusieurs académies anglaises, et en soulignant que les difficultés qu'il a traversées ont peut-être contribué à façonner sa personnalité.

Ses réponses laconiques à l'issue du match entre le Bayern et Bodø sur la chaîne DAZN ont également attiré l'attention des médias, au point que le club bavarois a présenté des excuses publiques pour l'interview.

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Au niveau de la valeur marchande, Olise occupe la quatrième place mondiale selon les estimations de Transfermarkt avec une valeur de 180 millions d'euros, derrière Lamine Yamal, Erling Haaland et Kylian Mbappé, et devant Jude Bellingham.

Entre son talent exceptionnel et sa personnalité singulière, il semble que l'avenir d'Olise sera l'un des dossiers les plus en vue du prochain marché des transferts, mais il est certain que parvenir à sa signature ne sera pas une tâche facile, compte tenu des exigences financières colossales du Bayern, qui pourraient faire peser une véritable menace sur le record du transfert de Neymar.