Neuer : le but d'Augsbourg était une erreur stupide de ma part

Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich, a reconnu sa responsabilité dans le but encaissé prématurément par son équipe face à son hôte Augsbourg, seulement 8 secondes après le coup de sifflet initial, lors de la rencontre qui s'est soldée par un match nul (2-2), ce samedi, dans le cadre de la cinquième journée du Championnat d'Allemagne, sur la pelouse de la « WWK Arena ».

Neuer a déclaré, lors de propos tenus en conférence de presse après le match : « C'était une erreur stupide de ma part. J'aurais dû mettre le ballon sur mon pied gauche, car deux joueurs me pressaient sur le côté droit. J'ai ensuite essayé de trouver une solution. Mais tout simplement, j'aurais dû prendre une décision différente. »

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Il a ajouté : « Après le but, je devais d'abord me ressaisir, prendre une profonde respiration et oublier cette histoire. Bien sûr, il restait encore beaucoup d'espoir, car ce n'était que la première minute. Nous avions encore une chance de renverser le match. »

Il a poursuivi : « Nous avons eu des occasions, mais nous avons malheureusement échoué à les concrétiser. Nous avons aussi manqué un peu de chance sur certaines décisions de hors-jeu serrées. C'est un match que la plupart d'entre nous n'avait jamais vécu auparavant. C'était très étrange de marquer autant de buts pour qu'ils soient ensuite annulés. »

Neuer avait mal contrôlé un ballon que lui avait redonné Luis Díaz, juste après le coup d'envoi, le laissant parvenir à Robin Fellhauer, qui a marqué dans le but vide le but le plus rapide de l'histoire du Championnat d'Allemagne, battant le précédent record de 9 secondes, détenu par Kevin Volland et Karim Bellarabi.

Paradoxalement, le but de Volland avait lui aussi été inscrit dans le but de Neuer en 2015.

Ismaël Saibari a égalisé pour le Bayern à la 55e minute, avant que Rodrigo Ribeiro ne redonne l'avantage à Augsbourg à la 64e minute, puis le remplaçant Nathaniel Brown a remis les deux équipes à égalité à la 80e minute.

Avec ce match nul, le Bayern a gâché l'occasion de ravir la tête du championnat, et reste deuxième avec 11 points, à deux longueurs du Borussia Dortmund, leader.



