Neuer garde le silence sur sa retraite et adresse un message lourd de sens

Manuel Neuer, gardien de but et capitaine du Bayern Munich, a adressé un message plein d'enthousiasme aux supporters de son équipe, à la suite de la blessure dont il a été victime lors de la rencontre face à Mayence, affirmant sa détermination à surmonter cette épreuve et à revenir plus fort, sans évoquer son avenir ni les spéculations concernant une éventuelle retraite du football à l'issue de la saison en cours.

Le Bayern Munich a encaissé un coup dur avec la blessure de son gardien expérimenté, touché par une déchirure partielle d'un tendon du pied droit, lors de la victoire face à Mayence sur le score de 2-1, en Bundesliga.

Le club bavarois a annoncé que les examens médicaux avaient confirmé la nature de la blessure de Neuer, précisant que le gardien serait absent au cours de la prochaine période, sans dévoiler de date précise pour son retour.

Selon les informations de la chaîne « Sky Allemagne », la durée d'absence de Neuer atteindra au moins 6 semaines, ce qui signifie qu'il sera éloigné des terrains jusqu'à la fin de l'année 2026.

Le gardien allemand a été contraint de quitter la rencontre face à Mayence avant la fin de la première mi-temps, après s'être blessé sur un ballon à l'intérieur de la surface de réparation, Jonas Urbig prenant alors sa place.

Cette nouvelle blessure s'inscrit dans le prolongement des soucis de Neuer avec ce même pied, ses problèmes précédents l'ayant déjà contraint à manquer plusieurs matchs, avant son retour récent sur la pelouse face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions.

Après sa blessure, Neuer a tenu à adresser un message plein d'enthousiasme via son compte personnel sur « Instagram », dans lequel il a déclaré : « Une blessure ne survient jamais au bon moment, mais elle fait partie du jeu. J'ai déjà vécu cette situation, et je la surmonterai cette fois encore. À partir de maintenant, toute ma concentration sera entièrement tournée vers la guérison. Et en attendant, je soutiendrai mes coéquipiers sur le terrain de toutes mes forces. J'apprécie vraiment tous vos mots d'encouragement. »

Cette blessure revêt une importance supplémentaire au vu du flou entourant l'avenir du gardien âgé de 40 ans, dont le contrat avec le Bayern Munich prend fin à l'été 2027, dans un contexte de spéculations sur une possible retraite du football à l'issue de la saison en cours, une question qu'il n'a pas abordée dans son dernier message.

Neuer était entré dans l'histoire lors de la rencontre face à Mayence, en devenant le joueur le plus âgé à disputer un match de Bundesliga sous le maillot du Bayern Munich, à l'âge de 40 ans et 225 jours.