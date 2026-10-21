Le Borussia Dortmund a signé sa deuxième victoire en Ligue des champions cette saison, en s'imposant à l'extérieur face au champion d'Azerbaïdjan, le FK Qarabağ, sur le score de 2-1, mardi.

Mais après la rencontre, le club allemand a attiré l'attention par un comportement étrange : ses joueurs ont quitté les lieux trempés de sueur, après avoir renoncé à utiliser les douches du stade olympique de la capitale Bakou, un geste qui a surpris l'équipe adverse.

L'entraîneur de Dortmund, Niko Kovač, a déclaré : « Nous ne nous sommes pas non plus douchés après l'entraînement hier, et nous allons maintenant nous rendre rapidement à l'hôtel. On nous a dit que nous ne devions pas nous doucher ici. »

Selon le site du magazine allemand Der Spiegel, « on ne savait pas dans un premier temps pourquoi cette consigne avait été donnée ni par qui ».

De son côté, Ulli Bock, le directeur sportif de Dortmund, a déclaré dans la zone réservée aux interviews : « Je pense que les douches de l'hôtel étaient un peu plus attrayantes, c'est pourquoi nous veillons à ce que les joueurs y arrivent rapidement. » Bock n'a pas voulu préciser ses propos au sujet des douches, se contentant de dire : « On peut à peu près l'imaginer », ajoutant qu'elles « n'étaient pas tout à fait soignées ».

Der Spiegel a rapporté, d'après le journal « Bild », que Dortmund ne voulait pas prendre de risque avec la santé de ses joueurs, précisant que la crainte d'une éventuelle présence de la bactérie Legionella dans l'eau était à l'origine du départ des joueurs sans qu'ils se douchent.

Aucun autre rapport médiatique n'a été publié sur cette question, et aucune confirmation n'a été émise par les deux clubs.

Selon ce qu'a publié le magazine allemand, « la Legionella est une bactérie qui peut être présente dans les canalisations où l'eau ne s'écoule pas régulièrement. Pendant la douche, ces bactéries peuvent atteindre les voies respiratoires via de fines gouttelettes d'eau dispersées dans l'air, et provoquer des maladies ».

Selon le site du média allemand Deutsche Welle, la bactérie Legionella présente dans l'eau potable peut provoquer des maladies dont les symptômes ressemblent à ceux de la grippe et de la pneumonie aiguë, et peut causer la légionellose, dont les complications peuvent parfois entraîner la mort.