Samir Nasri, ancienne vedette de Manchester City, a estimé que Harry Kane ne méritait pas de remporter le Ballon d'Or du meilleur joueur du monde, justifiant sa position par le fait que l'attaquant du Bayern Munich ne fait pas la différence dans les grands matches.

Kane a été sacré du Ballon d'Or lundi soir, lors d'une cérémonie organisée dans la capitale anglaise, Londres, devenant ainsi le premier joueur anglais à décrocher le trophée depuis 25 ans.

La star du Bayern Munich et de la sélection anglaise a devancé au vote Kylian Mbappé, la vedette du Real Madrid, et Lamine Yamal, le joueur du Barça.

Kane a inscrit 73 buts avec son club et sa sélection la saison dernière, menant le Bayern Munich à réaliser le doublé national et à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, en plus de jouer un rôle de premier plan dans l'accession de la sélection anglaise aux demi-finales de la Coupe du monde.

Le moment du sacre de Kane sur la scène de la cérémonie a été largement salué, comme une distinction méritée pour une performance exceptionnelle, mais Samir Nasri, ancien milieu de terrain de Manchester City et de l'équipe de France, avait un avis totalement différent.

Nasri a déclaré, lors de son apparition sur la chaîne Canal+ : « Harry Kane remporte le Ballon d'Or… eh bien, ce sont les statistiques qui ont fait la différence. C'est un joueur formidable doté de nombreuses qualités, mais il n'a jamais été le joueur qui porte son équipe le plus loin possible ou qui la mène à la victoire dans les très grands matches. Il y a toujours un petit point faible, mais c'est un joueur exceptionnel. »

Lorsqu'on a demandé à Nasri si le sacre de Kane ne l'avait pas enthousiasmé, il a répondu : « Non, cela décrit bien en deçà de ce que je ressens ! »

Kane a inscrit 61 buts en 51 matches avec le Bayern Munich la saison dernière, soit le plus grand nombre de buts marqués par un joueur en une seule saison dans l'histoire du club allemand. En comptant ses buts avec la sélection anglaise, le total de ses contributions offensives s'est élevé à 73 buts et 8 passes décisives en 65 matches.

Malgré ses performances individuelles remarquables, le Bayern Munich a été éliminé de la Ligue des champions en demi-finale par le Paris Saint-Germain, tandis que la sélection anglaise a été sortie au même stade de la Coupe du monde, après sa défaite face à l'Argentine.

Thierry Henry, légende du football français, faisait partie des présentateurs de la cérémonie et a adressé un message élégant à Kane après que ce dernier a devancé Mbappé dans la course au trophée.

Henry a déclaré : « J'aurais toujours soutenu mes compatriotes français, mais je dois dire quelque chose à propos de Harry Kane. Je l'ai suivi depuis le début, et il a dû beaucoup souffrir, et durement, pour accomplir ce qu'il a réalisé. C'est un vainqueur méritant, et je le félicite. »