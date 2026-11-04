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Naples s’est imposé comme un prétendant inattendu pour le milieu du FC Barcelone Gavi, alors que l’international espagnol peine à obtenir du temps de jeu régulier sous les ordres de Hansi Flick. Le géant italien serait prêt à mettre à l’épreuve la détermination du Barça avec une offre conséquente lors du prochain mercato hivernal.

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Naples entre dans la course pour Gavi

Le paysage du football européen pourrait connaître un bouleversement majeur : Naples s’impose comme un prétendant sérieux pour recruter Gavi, formé au FC Barcelone. Selon Calciomercato, le club napolitain a déjà pris contact avec le Barça pour étudier la possibilité d’un transfert.

Le club de Serie A chercherait à renforcer son milieu de terrain après une série de blessures qui ont réduit les options dont dispose Massimiliano Allegri. Naples souhaite apporter à son effectif l’intensité et les qualités techniques de Gavi dans sa quête de succès sur la scène nationale.

Lors du dernier mercato estival, Manchester United avait tenté de recruter le milieu de terrain, mais celui-ci avait rapidement repoussé ses avances. Gavi était déterminé à rester à Barcelone après une fin de saison réussie : remis d’une blessure au genou, il avait débuté huit des neuf derniers matches de Liga et assuré sa place dans le groupe de l’Espagne pour la Coupe du monde.

Barcelone fixe son prix

Malgré la popularité de Gavi auprès des supporters et son parcours à la célèbre académie de La Masia, Barcelone semble de plus en plus ouvert à un départ si les conditions financières lui conviennent. Le club serait prêt à le laisser partir en cas d’offre avoisinant les 40 millions d’euros.

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Naples a donc étudié la possibilité de recruter Gavi lors du prochain mercato hivernal. Son directeur sportif, Giovanni Manna, a contacté l’entourage du milieu de terrain pour savoir s’il serait disposé à changer de club. Le club napolitain privilégierait un prêt initial assorti d’une option d’achat, ce qui lui permettrait de s’attacher les services de l’international espagnol sans engager d’emblée une somme importante.

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La concurrence s’intensifie

L’intérêt du club italien s’explique avant tout par le temps de jeu limité de Gavi sous les ordres de Flick cette saison. Le milieu de terrain de 22 ans, apprécié des supporters, n’a disputé que 211 minutes en huit apparitions avec Barcelone jusqu’ici, pour seulement deux titularisations.

Ce manque de temps de jeu régulier a fait reculer Gavi dans la hiérarchie du club catalan. À l’heure actuelle, l’Espagnol se retrouve derrière Pedri, Rodri, Fermin Lopez, Dani Olmo et même Marc Bernal dans la course à une place de titulaire au milieu de terrain.

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Un palmarès fourni malgré ses difficultés récentes

Malgré ses difficultés actuelles à obtenir du temps de jeu, le bilan de Gavi à Barcelone reste impressionnant. Le jeune milieu de terrain totalise 174 apparitions avec le club, toutes compétitions confondues, pour 10 buts et 18 passes décisives. Il a également contribué à la conquête de trois titres de champion d’Espagne, de deux Supercoupes d’Espagne et d’une Coupe du Roi.