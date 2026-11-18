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Serie A - Journée 12 21 nov. 2026 - 14:45 Diego Armando Maradona

Naples-Torino sera diffusé en direct sur DAZN, Sky Sport et NOW. Voici les détails pour suivre le match à la télévision et en streaming.

Naples reçoit le Torino au stade Diego Armando Maradona pour un match de Serie A qui intervient à un moment délicat pour les deux équipes.

Le Naples de Massimiliano Allegri traverse une période difficile : une seule victoire lors des cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues entre championnat et Ligue des champions, avec une équipe qui peine à trouver de la régularité et de la solidité défensive. Les absences pèsent, le moral n'est pas au beau fixe et l'écart avec la tête du classement se fait sentir.

Les polémiques internes ne manquent pas. Kevin De Bruyne, dont l'adaptation n'a jamais vraiment décollé, est au cœur de rumeurs de transfert qui l'envoient loin de Naples dès janvier. Le PSV Eindhoven a formulé une offre officielle, repoussée par le club napolitain. La situation reste susceptible d'évoluer.

Le Torino d'Ignazio Abate ne navigue pas non plus en eaux calmes : deux défaites lors des cinq dernières journées, dont la lourde défaite 0-2 concédée à Frosinone, ont freiné une équipe qui avait pourtant montré des signes encourageants au cours des semaines précédentes.

Au classement, les deux équipes ne sont séparées que d'un point, Naples étant dixième et le Torino onzième : une confrontation directe qui pèse plus lourd que ce que la théorie laisse penser.

Voici toutes les informations pour suivre le match en direct à la télévision et en streaming.

Les nouvelles des équipes

Naples doit composer avec une importante cascade de blessures : Costantino Favasuli, Stanislav Lobotka, Alisson Santos, David Neres, Leonardo Spinazzola et Alessandro Buongiorno sont forfaits. Allegri devra bâtir son onze avec les éléments disponibles, en attendant des précisions sur l'état des joueurs à l'approche de la rencontre.

Le Torino se présente lui aussi avec quelques absents : Niccolò Fortini, Franco Israel, Nikola Vlasic et Rafik Belghali sont tous indisponibles pour Abate. Les compositions probables seront mises à jour avec davantage de détails dans les heures précédant le coup d'envoi.

Forme du moment

Naples a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Le résultat le plus récent est le match nul 1-1 face à la Lazio en Serie A, alors qu'auparavant l'équipe avait subi une lourde défaite 4-1 contre Porto en Ligue des champions et un revers 2-0 face à la Juventus en championnat. L'unique victoire de la période a été obtenue sur le score de 4-1 sur la pelouse de Monza. Au total, Naples a marqué douze buts et en a encaissé onze sur ces cinq rencontres.

Le Torino a obtenu deux victoires, un nul et deux défaites lors des cinq dernières journées de Serie A. Le dernier résultat en date est le match nul 1-1 à Lecce, précédé de la défaite 2-0 à Frosinone et du revers 3-1 concédé à domicile face à Côme. Parmi les victoires de la période se distinguent le 3-2 contre Monza et le 3-0 à Parme. L'équipe d'Abate a marqué six buts et en a concédé sept.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 6 mars 2026, lorsque Naples s'était imposé 2-1 au Maradona en Serie A. Lors des cinq derniers face-à-face, Naples l'a emporté à trois reprises, le Torino une fois, pour un match nul : le bilan est de sept buts pour Naples et trois pour le Torino.

Classement

En Serie A, Naples occupe actuellement la dixième place, tandis que le Torino est onzième.