Naples - Gennaro Gattuso : "Lionel Messi est le plus grand de tous les temps"

Présent en conférence de presse à la veille d'affronter le Barça en C1, l'entraîneur du Napoli n'a pas caché son admiration pour Lionel Messi.

Alors que le Napoli reçoit le en huitièmes de finale aller de la mardi soir, Lionel Messi est forcément dans toutes les bouches. Maître à jouer des Catalans depuis près de 15 ans, l'Argentin est en forme, lui qui reste sur un incroyable quadruplé en Liga face à Eibar (5-0). Alors que n'est pas au mieux cette saison en , parvenir à stopper les ardeurs de la Pulga ne sera pas une mince affaire. Et Gennaro Gattuso en a bien conscience.

C'est bien simple, pour l'ancienne gloire de l' et de la Squadra Azzurra, Lionel Messi n'est autre que le plus grand joueur de l'histoire. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré en toute honnêteté ce lundi, lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match.

"Il est le plus grand de tous les temps"

"Messi est le plus grand et il est un exemple pour tous, il ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. Il fait des choses qui n'existent que sur la Playstation, des choses impensables. Ça fait déjà quelques années qu'il est le plus grand de tous les temps", a d'abord expliqué l'entraîneur en conférence de presse. Mais l'Italien ne s'est pas arrêté là, et a ensuite osé comparer Lionel Messi à Diego Maradona, véritable légende vivante dans la ville de Naples.

"Maradona, je l'ai vu sur VHS, ou sur DVD. De près, au stade, je ne l'ai jamais vu. Je sais le champion qu'il a été et je sais que j'ai raté quelque chose de merveilleux. Je le regrette. Aujourd'hui, je vois Messi faire des choses que faisait Maradona", a ainsi expliqué Gennaro Gattuso, dont l'équipe aura fort à faire pour museler l'Argentin.