Nagelsmann réagit à la rumeur Upamecano

Le Bayern a confirmé son intérêt envers Upamecano, mais le coach de Leipzig essaye de rester imperturbable face aux bruits des coulisses.

L'entraineur du , Julian Nagelsmann, a réagi à l'intérêt manifesté publiquement par le envers son défenseur Dayot Upamecano.

Jeudi, le patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a annoncé que son équipe souhaitait signer Upamecano. Ce dernier étant ciblé pour prendre la place de David Alaba, qui ne devrait pas poursuivre son aventure en Bavière.

Rummenigge a aussi précisé qu'aucun transfert n'était réalisable avant la fin de la saison. Vu que , et sont aussi tous intéressés, Goal a appris qu'il n'y avait actuellement aucun favori dans la course pour le signer.

Plus d'équipes

Leipzig est le concurrent le plus proche du Bayern dans la course au titre de cette saison, bien qu’ils aient maintenant quatre points de retard après avoir perdu des points contre le et Wolfsburg ces dernières semaines.

Nagelsmann a admis en début de saison qu'il ne savait pas si Upamecano resterait au-delà de la fin de la campagne, mais l'intention potentiellement troublante manifestée par Rummenigge ne l'a pas vraiment déstabilisé.

"C'est intelligent si vous voulez causer des problèmes", a admis Nagelsmann. "Mais personne ne s'inquiète chez nous pour l'instant".

Upamecano a signé un nouveau contrat avec le RBL jusqu'en 2023 il y a moins d'un an, mais il a déclaré à l'époque qu'il parlait toujours avec d'autres clubs.

L'article continue ci-dessous

«Nous savons à quoi ressemble la situation contractuelle avec Upa», a ajouté Nagelsmann. "Et nous savons que nous aimons l'avoir avec nous, mais nous savons aussi comment sont les mécanismes dans le football."

Upamecano n’était pas à son meilleur lors du dernier match de Leipzig face à l'Union Berlin (1-0). Son coach n'est cependant pas inquiet à son sujet : "C'est une très bonne personne qui prend les choses en main et qui veut s'améliorer et qui a le cœur au bon endroit. Il sera également plus performant et plus concentré que contre Union."

Upamecano n'a eu que 22 ans en octobre, mais il n'est plus qu'à deux matchs de faire sa 100e apparition en avec Leipzig. Depuis qu'il a rejoint Red Bull Salzburg en 2017, il est devenu l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du monde et a été récompensé pour ses performances avec sa première sélection en équipe de en septembre dernier.