Muller pas intéressé par le débat sur la succession de Low

La star du Bayern Munich, Thomas Muller, a indiqué qu'il n'est pas préoccupé par la question relative au futur coach de la Mannschaft.

Thomas Muller dit qu'il se fiche de savoir qui succèdera à Joachim Low en tant que sélectionneur de l'Allemagne.

La fédération allemande de football (DFB) a confirmé cette semaine que le technicien de 61 ans quitterait son poste après le championnat d'Europe cet été. Low a passé 15 ans à la tête de l'équipe nationale mais a fait face à de nombreuses critiques depuis leur décevante sortie dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2018.

L'attaquant du Bayern Munich Muller se dit plus préoccupé par les perspectives de son pays à l'Euro 2020 que par celui qui prendra la place de Low. "Je ne me suis pas encore fait une opinion, ce n'est pas non plus la chose la plus intéressante", a-t-il déclaré aux journalistes.

"Ce qui nous intéresse réellement, nous les Allemands, c'est de réussir cet été. Nous voulons réussir au Championnat d'Europe et ne pas savoir qui est le successeur de Low."

Muller est toujours ignoré par Low

L'entraîneur du Bayern, Hansi Flick, a été désigné comme un potentiel candidat pour cette responsabilité prestigieuse. Flick était l'adjoint de Low à l'occasion des Euro 2008 et 2012, ainsi qu'aux Coupes du Monde en 2010 et 2014. Cette dernière s'était d'ailleurs soldée par une belle réussite.

Interrogé sur la perspective de succéder à Low, Flick a déclaré aux journalistes cette semaine: "J'ai un contrat jusqu'en 2023 et je veux réussir et remporter des titres avec le Bayern Munich. Ce n'est pas le moment de spéculer sur mon avenir". L'ancien entraîneur du RB Leipzig et de Hoffenheim, Ralf Rangnick, a déclaré pour sa part qu'il serait prêt à accepter le poste car il est toujours au chômage, bien qu'il soit en pourparlers pour le poste de directeur sportif à Schalke.

Muller n'a plus été convoqué en sélection allemande depuis novembre 2018, lorsqu'il a honoré sa 100e cape. Lui, Jerome Boateng et Mats Hummels ont tous été écartés de l'équipe par Low depuis cette période-là.

Low a récemment déclaré que la porte était ouverte pour que le trio fasse un retour dans un proche avenir. Et dans le cas où il continuait à les ignorer, un changement au niveau de la barre technique pourrait éventuellement changer la donne.