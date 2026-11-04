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FC Bayern München v Auckland City FC: Group C - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Müller : Kane surpasse tous les attaquants dans ce domaine

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H. Kane
Thomas Müller
Allemagne
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L'attaquant allemand a vanté les qualités de Kane

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Thomas Müller, ancienne star du Bayern Munich, a salué le sacre de Harry Kane au Ballon d'Or, affirmant que l'attaquant anglais méritait cette récompense après les performances individuelles remarquables qu'il a livrées et sa contribution au succès du club bavarois.

Müller a déclaré au sujet de la victoire de Kane, à travers une newsletter mensuelle qu'il publie pour ses abonnés : « Je suis extrêmement heureux pour lui. Il a inscrit 73 buts en 65 matchs officiels. Ce trophée représente le couronnement parfait de ses performances individuelles et de son succès avec le Bayern Munich. Je pense que tout le monde ressent une grande joie de voir Harry remporter cette récompense. »

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Il a ajouté : « Harry n'a pas seulement livré des statistiques, c'est un footballeur formidable. Il se distingue par sa technique de frappe, sa capacité à conserver le ballon et son engagement dans les duels. De plus, il n'a jamais peur d'accomplir les tâches les plus ingrates, bien qu'il soit conscient d'être l'attaquant principal de l'équipe. »

L'ancien international allemand a poursuivi : « D'autres joueurs pourraient se dire : pourquoi parcourir toute cette distance jusqu'à notre surface de réparation et effectuer un tacle glissé pour récupérer le ballon ? Mais Harry le fait sans hésiter. Il délivre aussi des passes depuis des positions d'où personne ne s'attend à voir sortir de telles transmissions. Aucun autre attaquant ne fait cela, tout simplement parce qu'aucun autre attaquant n'a la capacité de le faire avec la même efficacité. »

Müller a enchaîné : « Sur le plan du leadership et de la personnalité, il est aussi un exemple et un modèle à suivre. Bravo mon ami. »

Kane a devancé d'une courte marge de voix la star française, Kylian Mbappé, dans la course au Ballon d'Or, tandis que l'Espagnol Lamine Yamal a terminé à la troisième place.

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