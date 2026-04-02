Gianluigi Buffon, directeur de la sélection italienne, a annoncé sa démission de son poste, à la suite de l’échec des Azzurri à se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

La sélection italienne s’est inclinée face à la Bosnie-Herzégovine aux tirs au but en finale des barrages européens qualificatifs pour le Mondial, et l’équipe azzurra manquera ainsi la compétition pour la troisième fois consécutive, un fait inédit dans l’histoire.

Cet échec constitue un nouveau coup dur qui s’ajoute à une série de déconvenues précédentes, après l’absence au Mondial 2018 face à la Suède, et au Mondial 2022 face à la Macédoine du Nord, ce qui a déclenché une grande crise au sein du football italien.

Ce revers a conduit au lancement d’un vaste processus de restructuration au sein du « calcio » : le président de la Fédération italienne, Gabriele Gravina, a démissionné, et le dernier à avoir décidé de partir est la légende Gianluigi Buffon, ce qui suscite des doutes quant au maintien du sélectionneur Gennaro Gattuso, lui aussi.

Le message de Buffon

Buffon a déclaré dans son communiqué : « Présenter ma démission une minute seulement après la fin du match contre la Bosnie a été un geste spontané, venu du plus profond de mes émotions, tout comme les larmes et la douleur que je ressens dans mon cœur, une douleur dont je sais que vous la partagez avec moi. »

La légende des gardiens de but a ajouté : « On m’a demandé d’attendre afin que tout le monde puisse évaluer les choses avec calme. Et maintenant, après que le président Gabriele Gravina a décidé de se retirer, je me sens libre de prendre ce que je considère comme une décision responsable. »

Il a poursuivi : « Bien que je sois convaincu que nous avons accompli beaucoup sur le plan de l’esprit collectif avec Gennaro Gattuso et son staff technique, l’objectif principal était de ramener l’Italie à la Coupe du monde… et nous n’y sommes pas parvenus. »

Buffon a complété : « Il est juste de laisser aux responsables la liberté de choisir la personne la plus appropriée pour ce poste. Représenter l’équipe nationale est un immense honneur pour moi, et une passion qui m’accompagne depuis l’enfance. »

Il a ajouté : « J’ai essayé d’assumer mon rôle avec toute mon énergie, et j’ai considéré chaque aspect du travail comme un lien favorisant le dialogue et l’intégration entre les différentes catégories d’âge, et j’ai cherché avec les entraîneurs à bâtir un projet allant des jeunes catégories jusqu’à l’équipe première. »

Buffon a conclu : « L’objectif était de repenser la manière de développer les jeunes talents, et j’ai œuvré à intégrer des éléments dotés d’une grande expérience afin de soutenir ce projet avec une vision à moyen et long terme. »

Et il a conclu : « Je crois en la compétence et en la spécialisation, et le jugement, au final, sur les résultats de ces décisions, reviendra aux responsables. Je garderai cette expérience dans mon cœur, avec toute la gratitude et les leçons qu’elle m’a apportées, même si sa fin est douloureuse… Forza Azzurri… toujours. »