José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a obtenu une solution rapide à la crise défensive, qui l'inquiétait à quelques jours de la confrontation face à Villarreal en Liga.

Selon le journal "Marca", le Ghanéen Oscar Naasei, défenseur de l'équipe du Castilla, a participé aujourd'hui aux entraînements du Real Madrid, où José Mourinho a dirigé la deuxième séance d'entraînement de l'équipe cette semaine.

Oscar constitue une option potentielle pour intégrer la liste de l'équipe pour le match face à Villarreal, prévu samedi prochain en Liga.

Les problèmes au cœur de la défense, avec la suspension de Huijsen, la blessure d'Asensio, Konaté qui souffre d'une contusion et Militão qui se remet encore de sa blessure, ont poussé à rechercher des joueurs pour renforcer une ligne défensive épuisée avant le match de samedi au stade Santiago Bernabéu.

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Outre l'évolution de Konaté et la possibilité de faire jouer Tchouaméni, dont le cas est réexaminé à Valdebebas, aux côtés de Rüdiger face à Villarreal, Mourinho a besoin de renforts supplémentaires, qui viendront du Castilla.

À cet égard, Oscar Naasei est un candidat sérieux dans les plans de l'entraîneur, qui place également Mario Rivas et Juan Martínez parmi ses options.

Naasei, âgé de 21 ans, dernière recrue estivale du Castilla en provenance de Grenade, a livré une performance remarquable avec l'équipe réserve et est devenu un pilier essentiel de la défense de Julián López de Lerma.

Le joueur a participé à l'ensemble des 6 matchs de l'équipe du Castilla, dont 5 en tant que titulaire.

Vendredi dernier, il a été l'un des joueurs les plus en vue lors de la confrontation de l'équipe réserve face à l'Atlético Madrid au stade Alfredo Di Stéfano, où Mourinho était présent et l'a sans aucun doute observé de près.

Naasei, qui a disputé 37 matchs en deuxième division la saison dernière et dont la valeur marchande s'élève, selon les dernières mises à jour du site Transfermarkt, à deux millions d'euros (plus que le montant de son transfert), est un talent prometteur pour l'avenir du club, et rejoindre l'équipe première est la prochaine étape pour lui.

Ce n'est pas la première fois qu'il participe à une séance d'entraînement avec Mourinho, mais cette fois, compte tenu des inquiétudes défensives, cela revêt une importance particulière car il pourrait être l'un des nouveaux visages dans la liste de l'équipe face à Villarreal.