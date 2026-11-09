Arda Güler Arda Güler s'est imposé avec force au sein du Real Madrid, après être passé du statut de joueur qui n'avait pas eu suffisamment d'opportunités lors de ses deux premières saisons avec Carlo Ancelotti à celui d'élément incontournable dans l'effectif de l'entraîneur portugais José Mourinho, qui compte désormais énormément sur lui, au vu des qualités techniques qu'offre le joueur turc.

Selon le journal espagnol « Sport », Güler a réussi à gagner l'admiration des supporters du Real Madrid, et en particulier celle de son entraîneur José Mourinho, après avoir prouvé qu'il possédait des capacités exceptionnelles lui permettant de s'imposer au sein d'un club où décrocher une place dans le onze de départ grâce à la qualité technique figure parmi les tâches les plus difficiles du monde du football.

Les chiffres reflètent l'ampleur des progrès réalisés par le joueur turc, puisqu'il a disputé cette saison 845 minutes en 14 matchs, se classant ainsi parmi les 10 joueurs les plus utilisés sous la direction de Mourinho. Malgré cela, Güler fait toujours partie des joueurs que l'entraîneur remplace tôt, avec une moyenne de 61 minutes par match.

Mais le chiffre le plus marquant, qui révèle son importance, réside dans sa participation comme titulaire lors de 83 % des matchs du championnat d'Espagne, ce qui confirme qu'il est l'un des éléments centraux dans les calculs de l'entraîneur portugais, surtout après avoir inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives.

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Décrocher une place dans le onze de départ n'a pas été chose facile pour Güler. En effet, même si tout le monde s'accorde sur le fait que le joueur turc mérite d'être titulaire, la présence de Vinicius Junior, de Kylian Mbappé, de Bellingham et de Diomande faisait de la recherche d'un poste adapté pour lui un véritable casse-tête tactique.

C'est pour cette raison que Mourinho a changé le poste de Güler à plusieurs reprises au cours de la saison, le faisant jouer derrière les attaquants, sur l'aile droite, et même dans le double pivot aux côtés d'un joueur doté de plus grandes qualités physiques, afin de garantir sa présence sur le terrain quel que soit le poste occupé.

Güler apporte au Real Madrid ce qui a manqué à l'équipe pendant des années, à savoir un joueur capable de mener le rythme des matchs et de créer des occasions pour des attaquants dotés d'une grande vitesse.

Le joueur turc a par ailleurs trouvé en Mbappé un partenaire idéal sur le terrain, le duo ayant contribué ensemble à 19 buts, grâce à des passes décisives échangées entre eux.

Güler est ainsi devenu le deuxième joueur ayant le plus contribué aux buts de l'attaquant français depuis son arrivée au Real Madrid, derrière Vinicius Junior, avec lequel il a participé à 20 buts.

L'entente entre les deux joueurs semble évidente, chacun cherchant constamment à trouver l'autre durant les matchs.

Parmi les postes occupés par Güler cette saison, l'aile droite semble le plus à même d'expliquer l'attachement de Mourinho à ses services et son refus de s'en passer.

Le joueur turc gaucher ne joue pas le rôle d'ailier classique sur le côté droit, mais entame plutôt ses déplacements depuis le flanc pour recevoir le ballon, avant de se diriger vers la profondeur dans les espaces intérieurs, où le terrain s'ouvre entièrement devant lui, offrant au milieu de terrain une supériorité numérique supplémentaire, tandis que Fede Valverde se charge d'occuper l'espace sur le côté.

Ce déplacement entraîne plusieurs gains tactiques pour le Real Madrid. Le premier est de libérer l'espace devant le latéral droit pour qu'il monte et soutienne l'attaque, tout en offrant davantage de largeur sur le terrain.

Le deuxième est que Güler a donné à l'équipe un joueur supplémentaire dans l'axe, se transformant en second meneur de jeu, capable de créer la supériorité numérique entre les lignes et de contraindre l'adversaire à choisir entre faire monter son sentinelle pour le surveiller ou rester pour protéger l'espace autour de Mbappé.

Quant au troisième gain, peut-être le plus important, il réside dans la capacité de Güler, depuis ce poste, à voir les déplacements de Mbappé dans les espaces diagonaux, l'attaquant français se lançant derrière l'espace séparant le défenseur central et le latéral, le joueur turc lui adressant alors le ballon de son pied gauche dans sa trajectoire de course, profitant de sa vitesse pour y parvenir.

C'est précisément de ces déplacements qu'est née une grande partie de l'entente qui a abouti à la contribution du duo à 19 buts.

Il est difficile d'ignorer la comparaison avec le passé, car la dernière expérience de Mourinho avec un joueur gaucher d'origine turque, doté de la capacité à conserver le ballon et à délivrer la passe décisive au Real Madrid, remonte à l'Allemand Mesut Özil.

Özil avait rejoint le club merengue en 2010, et était rapidement devenu le partenaire idéal de Cristiano Ronaldo, exactement comme Güler est aujourd'hui devenu un partenaire de choix pour Mbappé.

Özil était un meneur de jeu qui n'avait pas besoin de beaucoup courir pour être influent, grâce à sa capacité à lire les déplacements de ses coéquipiers avant même qu'ils ne se produisent, et à adresser des passes dans les espaces permettant aux attaquants d'exploiter leur vitesse.

Les similitudes entre les deux joueurs ne se limitent pas à la nature de leurs rôles, puisque Özil avait lui aussi l'habitude de partir du côté droit avant de se déplacer vers l'axe.

Avec Güler, Diomande et Bernardo sur le terrain, le Real Madrid a atteint son meilleur niveau cette saison, ce que confirme la série de huit victoires consécutives décrochées par l'équipe.

Et maintenant, c'est au tour de Mourinho de prendre une décision : s'il fait preuve d'audace et laisse Vinicius Junior sur le banc des remplaçants, l'équipe pourrait récolter de nombreux points qui la rapprocheraient de la conquête de titres cette saison.