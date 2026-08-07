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Thibaut Courtois 2026Getty
Hussein Hamdy

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Mourinho reçoit un nouveau coup de pouce concernant le retour de Courtois

T. Courtois
J. Mourinho
Real Madrid
LaLiga
Belgique
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Espagne

Une bonne nouvelle

Le gardien belge Thibaut Courtois a entamé une nouvelle phase de sa préparation avec le Real Madrid, après avoir rejoint les entraînements de l'équipe à l'issue de sa participation à la Coupe du monde et de ses vacances estivales, devenant ainsi le dernier revenant dans les rangs de la formation en vue de la nouvelle saison.

Selon le quotidien espagnol Marca, Courtois est désormais à la disposition de l'entraîneur José Mourinho, après avoir terminé sa participation à la Coupe du monde disputée aux États-Unis en ayant souffert d'une légère gêne musculaire lors de la rencontre face à l'Espagne, avant de redevenir apte à reprendre le travail avec l'équipe.

Bien que le Real Madrid se soit rendu en Hongrie pour disputer son deuxième match amical de la période de préparation à la nouvelle saison, Courtois a rejoint la Cité sportive du Real Madrid à Valdebebas pour poursuivre son programme d'entraînement.

Comme l'avait fait Diomande pour son premier jour en tant que joueur du Real Madrid, le gardien belge a effectué des entraînements individuels sous le soleil brûlant de la capitale espagnole, en attendant le retour de l'équipe pour reprendre le travail collectif en vue du prochain match amical face au Deportivo La Corogne.

Au cours de la semaine prochaine, le Real Madrid retrouvera davantage de ses joueurs revenant de la Coupe du monde, puisqu'il attend le retour de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni et Kylian Mbappé, les derniers joueurs dont le retour est attendu, afin de compléter l'effectif sous la direction de Mourinho avant le début des compétitions de championnat.

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