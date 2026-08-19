Mourinho : nous aurons un problème face à l'Espanyol si nous ne prenons pas conscience de cela

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a mis en garde ses joueurs contre le danger du déplacement chez l'Espanyol, prévu samedi prochain dans le cadre de la deuxième journée de Liga, affirmant que le club catalan aborde la rencontre avec un avantage moral après sa victoire lors de la première journée, et insistant sur la nécessité de disputer ce match avec une concentration totale.

Mourinho a déclaré ce mercredi, dansdes propos accordés à la radio espagnole « El Chiringuito » : « L'Espanyol a 3 points de plus que nous. Ils ont très bien commencé (avec une victoire face à Levante (3-0)), ils ont bien joué et ils ont gagné tranquillement. »

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L'entraîneur portugais a ajouté : « Je dis toujours que nous, Madrid, devons toujours penser à ce que représente pour les autres équipes le fait de jouer contre le Real Madrid. Si nous n'y pensons pas, et si nous ne le prenons pas en compte, nous avons un problème dès la première minute. »

Et de poursuivre : « Nous devons aller là-bas (au stade de l'Espanyol) avec cette conscience, nous devons y aller en sachant que chaque point compte. Mais je n'ai pas peur. Et je n'ai pas peur parce que les joueurs me donnent des signaux qu'ils veulent bien faire les choses, avec sérieux et ambition. »

Mourinho a affirmé sa satisfaction quant à l'effectif du Real Madrid, soulignant qu'il a été construit après une analyse et une communication importantes, et qu'il comprend des joueurs capables d'occuper différents postes.

Il a également évoqué son retour chez les Merengues, considérant que le club madrilène représente le sommet de la carrière d'un entraîneur, et que son objectif cette fois est de réussir pour le Real, et non pour lui-même.

L'entraîneur portugais a par ailleurs insisté sur le fait que son retour ne signifie pas l'imposition d'une discipline stricte, mais plutôt le recours au « bon sens ».

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