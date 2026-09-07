José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a insisté sur le fait que son objectif principal lors de la confrontation face à l'Inter Milan demain mardi, dans le cadre de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, est de remporter la victoire, soulignant qu'une bonne performance ne lui suffit pas à elle seule.

Au sujet de ce qu'il veut demain sur la pelouse du Santiago Bernabéu à Madrid, Mourinho a déclaré, lors de la conférence de presse de présentation du match : « Je veux gagner, je peux dire que je veux que nous jouions bien, mais nous avons bien joué face au Betis et nous avons perdu. Je veux gagner. »

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Concernant la réaction de ses joueurs après la première défaite de la saison, il a déclaré : « Je les ai vus comme j'aime les voir. Ils étaient effondrés dans le vestiaire après le match, puis ils se sont grandement rétablis lors de l'entraînement d'hier dimanche, et aujourd'hui tout est redevenu parfaitement normal. »

L'entraîneur portugais a ajouté : « Après avoir analysé le match que nous avons disputé, notre conviction se renforce de plus en plus que nous avons livré un bon match. Nous avons joué face à une équipe forte, et les erreurs commises de notre part sont quelque chose d'inhabituel. Nous sommes en bonne forme. Nous avons quelques problèmes au milieu de terrain avant le match de demain, mais nous jouerons et nous rivaliserons. »

Mourinho a évoqué ses souvenirs au Santiago Bernabéu, en disant : « Au Bernabéu, j'ai remporté le titre de Ligue des champions (avec l'Inter Milan aux dépens du Bayern Munich), mais j'ai aussi perdu une demi-finale aux tirs au but (avec le Real Madrid contre le Bayern Munich). J'ai vécu les meilleurs et les pires moments dans ce stade. »

Quant à la possibilité de compter sur Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain contre l'Inter, Mourinho s'est contenté de dire : « Je ne commenterai pas cela. »

« Je ne dois rien au Real Madrid »

Sur la question de savoir s'il devait au Real Madrid un sacre en Ligue des champions, Mourinho a déclaré : « Non. Ce sont deux périodes différentes, j'ai terminé mon travail en 2013, et nous avons gagné ce que nous avons gagné, et perdu ce que nous avons perdu. Nous avons donné tout ce que nous avions, et cette étape est terminée. »

Il a poursuivi : « Cela n'a rien à voir avec le passé. Nous sommes face à deux moments différents dans l'histoire du Real Madrid. C'est ainsi. En 2010, le Real Madrid n'atteignait pas les quarts de finale, et il n'avait pas disputé de demi-finale de Ligue des champions depuis de longues années. Aujourd'hui, il a remporté 6 titres de Ligue des champions… ce sont des périodes complètement différentes. »

L'ancien entraîneur de l'Inter Milan a enchaîné : « Si vous me demandez si je suis enthousiaste à l'idée de remporter la Ligue des champions avec le Real Madrid, alors oui, assurément. Mais cette question est totalement dissociée du contexte de l'étape précédente. »

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