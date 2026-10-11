Mourinho face à une décision cruciale : Vinicius offre une occasion en or à Diomande

La blessure de Vinicius Junior pourrait devenir un tournant dans le parcours de Diomandé avec le Real Madrid, l'absence probable de la star brésilienne lors du Clasico ouvrant la porte à l'Ivoirien pour s'emparer d'une place de titulaire dans les plans de José Mourinho. Après sa belle performance face à Villarreal, Diomandé tient une occasion en or de prouver qu'il peut faire la différence dans les grands rendez-vous.

Diomandé a livré une prestation remarquée contre Villarreal, couronnée par un but qu'il attendait depuis longtemps, confirmant qu'il possède la vitesse, la capacité à dribbler et à créer des espaces, autant d'éléments dont le Real Madrid a besoin pour renforcer son danger offensif en l'absence de Vinicius.

Dans des propos accordés à la chaîne du Real Madrid, le joueur a déclaré qu'il attendait son premier but avec impatience, expliquant qu'il avait décidé de contrôler le ballon, puis de se retourner et de frapper rapidement, ce qui lui a permis de marquer ce but tant attendu, selon le journal espagnol « AS ».

La réussite de Diomandé n'est pas le fruit du hasard : il est entré dans cette rencontre avec une moyenne de 4,86 dribbles réussis par match et a également montré une grande capacité à remporter ses duels offensifs. Face à Villarreal, il a continué de perturber la défense par ses déplacements et ses dribbles, et il a réussi à créer des espaces et des occasions pour Kylian Mbappé, offrant à l'attaque du Real Madrid davantage de variété et d'imprévisibilité.

Les regards se tournent désormais vers la confrontation face à la Roma en Ligue des champions, où Vinicius sera disponible, ce qui place Mourinho devant une décision importante quant à la manière d'exploiter les qualités de l'Ivoirien, soit en lui accordant une nouvelle chance face à Séville, soit en le lançant lors du Clasico sur l'aile gauche.

Diomandé a affirmé être très enthousiaste à l'idée de disputer la Ligue des champions, estimant que participer à cette compétition est un rêve que nourrit chaque enfant, et exprimant sa gratitude de vivre cette expérience sous le maillot du Real Madrid.

Alors que tout le monde attend de connaître la situation de Vinicius avant le Clasico, l'occasion semble idéale pour Diomandé de prouver qu'il n'est pas un simple remplaçant temporaire, mais bien une option capable d'apporter des solutions offensives différentes. Il lui faut désormais saisir ce moment pour convaincre Mourinho qu'il mérite une place dans le onze de départ, même après le retour de la star brésilienne.