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imago-sport-1085382023.jpgZUMA Press Wire
Loai Mohamed
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Mourinho exprime un souhait particulier concernant la retraite de Cristiano Ronaldo

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L'entraîneur portugais réagit à la décision de Don

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a formulé un vœu particulier concernant la retraite footballistique de son compatriote Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo a annoncé hier, jeudi, sa retraite internationale avec la sélection portugaise après 23 ans, au cours desquels il a remporté plusieurs titres et records individuels sur la scène internationale.

La décision du Don de prendre sa retraite est intervenue à la suite de son différend avec son entraîneur Jorge Jesus, le joueur ayant quitté le camp de la sélection à Copenhague sans autorisation, avant d'écoper d'une suspension d'un mois.

De son côté, Mourinho a réagi à la décision de Cristiano Ronaldo, affirmant respecter le souhait de la star portugaise, tout en exprimant son vœu de voir la fin de sa carrière de joueur différente de la scène de ses adieux avec la sélection.

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Mourinho a évoqué la retraite de Ronaldo lors de la conférence de presse, aujourd'hui vendredi, avant le match entre le Real Madrid et Valence, demain samedi, dans le cadre de la Liga.

L'entraîneur portugais a déclaré, selon les propos rapportés par le journal espagnol « AS » : « Il faut respecter sa décision, et je la respecte. Mais il n'a pas mis un terme à sa carrière de footballeur, et ceux qui le connaissent savent qu'il a encore des objectifs qu'il cherche à atteindre dans sa carrière. »

Il a ajouté : « La seule chose que je souhaite, c'est que le moment de sa retraite en tant que joueur soit différent de ses adieux d'hier. »

Quant à la possibilité de voir Ronaldo devenir entraîneur à l'avenir, Mourinho a répondu : « Je ne sais pas quoi dire. Il est encore trop tôt pour en parler. »

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