Accord conclu entre Jude Bellingham et le Real Madrid pour une prolongation de contrat qui lie les deux parties jusqu'au 30 juin 2031, le joueur anglais poursuivant ainsi son aventure avec la Maison Blanche pour plusieurs saisons supplémentaires.

Bellingham a rejoint le Real Madrid à l'été 2023 en provenance du Borussia Dortmund et avait alors signé un contrat courant jusqu'à la fin de la saison 2028-2029, avant que les deux parties ne s'entendent pour le prolonger via ce nouveau bail.

Selon le quotidien espagnol AS, l'international anglais bénéficiera également d'une revalorisation de son contrat, à la hauteur de son importance et de son influence sur le terrain, mais aussi du statut majeur qu'il occupe au sein de l'effectif madrilène.

Depuis son arrivée, Bellingham a prouvé qu'il était un joueur exceptionnel, capable de diriger un vestiaire, alors que l'équipe cherchait un leader pour assumer cette responsabilité après des joueurs comme Dani Carvajal, Luka Modric et Toni Kroos, qui disposaient d'un poids et d'une présence considérables au sein du groupe. Le club avait besoin d'une figure forte pour le représenter, comme ce fut le cas lors des années précédentes.

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Les négociations ont débuté dans la dernière partie de la saison écoulée et ont été marquées par une entente totale dès l'ouverture des discussions, Bellingham se sentant de plus en plus attaché au Real Madrid et à la vie dans la capitale espagnole, ce que les supporters du club madrilène savent parfaitement.

Personne ne doute de l'engagement du joueur, dont les prestations sur le terrain et la capacité à motiver ses coéquipiers suscitent l'admiration du public du stade Santiago-Bernabéu.

L'Anglais a retrouvé le niveau qui était le sien lors de sa première saison : après la finale de la saison dernière, et une fois réglés les problèmes à l'épaule qui l'avaient contraint à passer sur le billard, son rendement s'est progressivement amélioré, ce qu'il a confirmé lors de la Coupe du monde.

Il est à rappeler que Bellingham avait reporté son opération afin de pouvoir aider le Real Madrid dans les périodes difficiles, mais cette décision a finalement eu des répercussions négatives sur son niveau de jeu.

L'arrivée de Mourinho a signifié le retour de Bellingham à un poste dans lequel il se sent à l'aise, avec la liberté de se déplacer derrière Kylian Mbappé, ce qui a contribué à sa progression et a accru son importance sur le terrain en particulier.

Son rôle s'est également renforcé grâce à son apport dans le domaine défensif et au fait qu'il est le premier à déclencher le pressing sur l'adversaire, une qualité qui prend une grande importance dans le football moderne.

Les belles prestations livrées par Bellingham lors de la Coupe du monde ont aussi contribué à renforcer son statut au sein de la sélection anglaise.

Après avoir connu des difficultés dans sa relation avec Tuchel, Bellingham est devenu un joueur indispensable en sélection, comme en témoignent les huit buts qu'il a inscrits lors de la Coupe du monde.

Lors de la saison en cours, le joueur a marqué trois buts et délivré trois passes décisives en Liga.



