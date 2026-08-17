Mourinho donne son feu vert pour recruter une star d'Arsenal

Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a donné son feu vert pour que le club merengue s'attache les services de l'une des stars d'Arsenal lors du mercato estival en cours.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Martin Zubimendi, le milieu de terrain d'Arsenal, est revenu en force dans les plans du Real Madrid cet été.

Zubimendi, âgé de 27 ans, avait été fortement associé à un transfert au Real Madrid l'été dernier, en même temps que l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc de l'équipe, mais il avait finalement rejoint Arsenal.

Le nom du milieu de terrain est revenu sur la table du club merengue cet été, notamment après le refus de Rodri de rejoindre le Real Madrid.

Le journal espagnol a révélé que Mourinho a donné son feu vert au Real Madrid pour avancer dans le dossier du recrutement de Zubimendi durant l'été en cours.

Il a indiqué qu'Arsenal était ouvert à un départ de Zubimendi, à condition qu'une offre appropriée arrive, après que le club londonien a déboursé 65 millions d'euros pour le recruter l'année dernière, ce qui signifie que l'offre exigée sera supérieure à ce montant.

Il a précisé que les représentants de Zubimendi étudiaient la situation du joueur, qui a perdu une grande partie de son importance dans l'effectif d'Arsenal, et qu'ils examinaient la possibilité d'un départ du club.

En revanche, Mourinho continue de réclamer au Real Madrid le recrutement d'un milieu de terrain créatif et a donné son accord pour l'opération Zubimendi, mais la finalisation du transfert dépend d'abord des exigences financières d'Arsenal, et avant tout du départ d'un joueur de l'effectif actuel, après que le club a déjà indiqué qu'il n'effectuerait pas d'autres recrutements si aucun joueur ne quittait ses rangs.