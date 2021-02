Mourinho donne des nouvelles de Kane

Le capitaine des Spurs n'était pas disponible pour le match à Wolfsberger, soulevant à nouveau des doutes sur sa forme physique.

José Mourinho a fait le point sur la forme physique d'Harry Kane après s'être passé des services de son attaquant phare pour la rencontre de Ligue Europa ce jeudi soir. L'international anglais n'a pas été appelé dans le groupe des 23 joueurs de José Mourinho pour le voyage de Tottenham à Wolfsberger lors du match aller de leur seizième de finale, Gareth Bale et Son Heung-min étant chargés de mener la ligne d'attaque en son absence.

Avant la rencontre, l'entraîneur portugais a suggéré que l'absence du capitaine des Spurs était liée à la forme physique, et il pourrait maintenant également être un incertain pour la rencontre de Premier League face à West Ham ce week-end. Invité à discuter de son onze de départ avant la victoire 4-1 contre Wolfsberger, Mourinho a déclaré à BT Sport: "L'équipe pourrait être encore plus forte avec Harry Kane, Gio Lo Celso ou Sergio Reguilon, les joueurs qui ne pouvaient pas faire le voyage".

Cependant, l'entraîneur de Tottenham a donné une mise à jour plus positive après la rencontre concernant son attaquant, disant aux journalistes lorsqu'ils voulaient savoir s'il serait disponible pour le match face à West Ham: "Je pense que oui, mais un gars expérimenté qui a eu des blessures en le passé, il connaît son corps mieux que quiconque, il sait que je veux qu'il joue à chaque minute de chaque match. Je voulais venir ici avec la meilleure équipe et les meilleurs joueurs".

Tottenham dépendant de Kane en Premier League

"Mais il a pris la décision en se basant sur son sentiment que jouer ce match pouvait être un risque basé sur l'accumulation de blessures et de minutes dont il dispose. Nous et le personnel des sciences du sport étions d'accord. Je pense que dimanche, il sera OK et prêt", a ajouté le Portugais. Kane a profité d'un autre beau début saison aux Spurs avant de se blesser à la cheville lors d'une défaite 3-1 contre Liverpool en Premier League le 28 janvier.

L'international anglais a raté les défaites suivantes contre Brighton et Chelsea, mais est revenu à la compétition plus tôt que prévu pour une rencontre avec West Brom plus tôt ce mois-ci. Kane a marqué lors de la victoire 2-0 sur les Baggies et a retrouvé le chemin des filets quelques jours plus tard après être sorti du banc lors d'un énorme retour et une victoire 5-4 à Everton au cinquième tour de la FA Cup. Il était de retour dans le onze de départ de Mourinho alors que les Spurs avaient été battus 3-0 par Manchester City samedi, mais il reste à voir s'il jouera au London Stadium dans trois jours.

Les fans de Tottenham espèrent que Kane ne manquera aucun autre match à l'approche de la fin de la saison, avec une place dans top quatre encore loin d'être acquise en Premier League et avoir des espoirs de remporter un titre en Ligue Europa et en Coupe Carabao. Le joueur de 27 ans ans a marqué 21 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, et les Spurs ont généralement manqué de puissance offensive lorsqu'il n'était pas disponible.