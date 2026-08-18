Mourinho dispose de 4 atouts intouchables

Les essais sont terminés, et le moment est désormais venu de passer au « travail sérieux » et au « bon travail », selon les mots de José Mourinho, après que le Real Madrid a disputé six matches amicaux pour tester ses joueurs avant d'affronter l'Espanyol en Liga. Le club merengue a bouclé sa préparation pour la nouvelle saison sans la moindre défaite, avec cinq victoires pour un match nul, et des signes clairs de progression. Le sentiment positif est bien là, tout comme les résultats et les chiffres, après que le Real Madrid a conservé sa cage inviolée face au Deportivo et à Schalke, atteignant le stade de Cornellà après avoir joué 243 minutes consécutives sans encaisser le moindre but.

Mais malgré tous ces indices, Mourinho n'a pas dévoilé toutes ses cartes, et il n'était de toute façon pas en mesure de le faire. Six joueurs, soit près de la moitié de l'effectif, n'ont eu que des minutes limitées lors du dernier match en Allemagne, tandis que six autres sont absents pour cause de blessures. Ainsi, les six rencontres ont laissé derrière elles un ensemble de certitudes, ainsi qu'un certain nombre de points d'interrogation que Mourinho tentera de trancher au début de la saison, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « AS ».

L'une des caractéristiques les plus marquantes du nouveau Real Madrid semble résider dans sa composition offensive. Mourinho a adopté un dispositif en 4-2-3-1 qui paraît, au vu de ce qui a été montré jusqu'ici, adapté pour intégrer ses quatre piliers offensifs : Diomandé, Jude Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Ce quatuor n'est pas encore apparu ensemble sur le terrain. Vinicius a été le premier de retour et a participé à trois matches amicaux, tandis que ses trois coéquipiers sont arrivés au cours de la semaine dernière et n'ont joué ensemble que face à Schalke.

Lors de ce match, nous avons vu la ligne défensive à trois censée assurer la protection de Mbappé pendant 25 minutes, tandis que Diomandé, Bellingham et Vinicius ont joué ensemble à Gelsenkirchen, mais c'est Carlos Espí qui a occupé le poste d'avant-centre à la place de l'attaquant français. Ce système offre à Mourinho une certaine souplesse tactique, et Bernardo Silva a été l'un des éléments clés qui l'ont aidé en ce sens. En effet, en début de seconde période face au Deportivo, l'entraîneur portugais a essayé trois joueurs au milieu de terrain, à savoir Camavinga, Valverde et Bernardo Silva, avec des permutations entre le poste de milieu offensif et le côté gauche.

Une lutte ouverte au double pivot

En passant au milieu de terrain, la principale question demeure celle de l'identité du duo sur lequel Mourinho s'appuiera à la charnière. La concurrence semble rude entre Tchouaméni, Valverde et Bernardo Silva pour occuper les deux postes, avec Camavinga comme option supplémentaire.

La situation de Camavinga renferme un paradoxe évident : il est devenu le quatrième joueur le plus utilisé sous les ordres de Mourinho, mais cela est en grande partie lié aux circonstances de la préparation. Son absence à la Coupe du monde l'a rendu disponible dès le premier jour des préparatifs, contrairement aux trois autres joueurs. Quant à son niveau, plutôt que de trancher le débat qui l'a entouré la saison dernière, il a maintenu la concurrence ouverte.

Mourinho a procédé à plusieurs changements au niveau du double pivot au fur et à mesure de l'arrivée du reste des joueurs. Il a entamé la préparation en s'appuyant sur Camavinga et Cestero face à Alcorcón, avant d'aligner Valverde aux côtés du joueur français face à Leganés, puis a continué de compter sur ce duo face à la Fiorentina et Ferencváros.

Lors du match contre le Deportivo, Camavinga et Bernardo Silva ont débuté, tandis que Bernardo Silva et Valverde ont joué face à Schalke. En revanche, Tchouaméni n'a pas encore participé en raison d'une blessure à la cuisse, tandis que Thiago, dernière recrue à avoir rejoint l'équipe, est absent à la suite d'une blessure au genou gauche.

La défense n'a pas dévoilé sa composition définitive

Jusqu'à présent, Mourinho n'a pas pu parvenir à la composition défensive idéale, que ce soit à cause des blessures ou du retour tardif de certains joueurs. Au poste d'arrière gauche, Cucurella, dont on attendait qu'il soit titulaire incontesté, n'a obtenu qu'une demi-heure face à Schalke. Avec son arrivée tardive et la blessure de Mendy, Carreras a eu davantage de temps de jeu et est devenu le joueur le plus utilisé du Real Madrid durant la préparation.

Sur le côté droit, Mourinho a fait alterner Trent et Dumfries : l'Anglais a disputé 241 minutes contre 239 pour le Néerlandais. Mais ces chiffres peuvent être trompeurs lorsqu'il s'agit de déterminer le titulaire, car les deux joueurs ont partagé 120 minutes sur le terrain, au cours des 75 premières minutes de la rencontre face à la Fiorentina et de la seconde période contre le Deportivo.

Durant cette période, Trent a joué au poste d'arrière, tandis que Dumfries a endossé le rôle d'ailier, ce qui reflète la volonté de Mourinho de tirer parti de leur polyvalence plutôt que de les cantonner à un seul poste.

Dans l'axe de la défense, les blessures se sont imposées avec force dans les choix de Mourinho. La blessure a éloigné Militão des terrains, avec des attentes d'un retour après la première trêve internationale, tandis qu'Asensio n'a eu l'occasion de participer qu'à des matches d'entraînement face à Alcorcón et Leganés.

En leur absence, Mourinho a essayé le duo Rüdiger-Huijsen lors de la première période face au Deportivo, puis a réitéré l'expérience en seconde période contre Schalke, tandis qu'il a aligné le duo Konaté-Huijsen durant les 45 premières minutes en Allemagne. Dans l'attente du retour de Militão et Asensio, il semble que la concurrence pour les deux postes de l'axe défensif se limitera en grande partie à Rüdiger, Huijsen et Konaté en début de saison.

Courtois et le quatuor offensif : les cartes les plus stables de Mourinho

En revanche, il ne semble y avoir aucun point d'interrogation autour du poste de gardien de but, avec le brio de Thibaut Courtois, tout comme le quatuor offensif composé de Diomandé, Bellingham, Vinicius et Mbappé apparaît comme l'un des éléments les plus stables du projet de Mourinho. Mais ce qui est également frappant, c'est l'éclat de certains éléments de complément.

Arda Güler a en effet prouvé sa capacité à occuper le poste de meneur de jeu habituellement dévolu à Bellingham, après avoir débuté l'ensemble des six matches amicaux et délivré deux passes décisives, la première pour Valverde face à Leganés et la seconde pour Huijsen à Gelsenkirchen. Le système de Mourinho offre à Güler une belle occasion de mettre en valeur ses qualités au poste de meneur de jeu durant les minutes obtenues par Bellingham, ce qui pourrait faire de lui l'une des plus importantes alternatives de l'effectif de l'entraîneur portugais.

Il semble par ailleurs qu'Ibrahim Díaz dispose désormais d'un rôle défini sur l'aile droite lorsqu'il entre sur le terrain, après avoir passé des saisons à naviguer entre différents postes en quête d'une place fixe dans le 4-3-3. Quant à la plus grande surprise, elle est venue d'Espí, qui a laissé une bonne impression durant la préparation.

Dans le même temps, Endrick, qui était l'attaquant titulaire de Mourinho avant l'arrivée de Mbappé, reste dans les plans, après avoir marqué un but face à la Fiorentina. Il devra, aux côtés d'Espí, se partager les minutes limitées disponibles derrière la star française en attaque.

Désormais, la balle est dans le camp de Mourinho. L'entraîneur portugais a eu suffisamment d'occasions d'évaluer un grand nombre de ses joueurs, même si les circonstances des blessures et le retour tardif de certains éléments l'ont privé de tester pleinement sa composition idéale. Six matches ont dévoilé de nombreux traits du nouveau Real Madrid, mais ils n'ont pas tout tranché.

Les essais sont terminés, et le travail sérieux a commencé. Les premières véritables réponses apparaîtront samedi à Cornellà, lorsque le Real Madrid disputera son match d'ouverture en championnat face à l'Espanyol ; c'est alors que Mourinho commencera à dévoiler la composition à laquelle il fait confiance pour la nouvelle saison.