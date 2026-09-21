Le dernier derby madrilène n'a pas été qu'un simple match dans les annales de la Liga : il a été l'étincelle qui a ramené José Mourinho sur le terrain de sa polémique favorite, la guerre contre l'arbitrage.

L'Atlético de Madrid a remporté le derby de la capitale face au Real Madrid sur le score de 2-1, dans une rencontre qui a débuté de façon équilibrée pour s'achever par la supériorité des locaux, après que l'expulsion de Dean Huijsen au début de la seconde période a bouleversé la physionomie du match, offrant ainsi à l'équipe de Diego Simeone une précieuse victoire.

Avec de nouvelles déclarations incendiaires après le derby, selon la radio espagnole « Cadena SER », le technicien portugais a rouvert son vieux dossier, un dossier lourd de 15 suspensions effectivement purgées, qu'il a payées en dehors des terrains à cause de sa langue acérée et de ses positions qui ne connaissent aucun recul.

Ce chiffre choquant ne comprend pas les expulsions directes dont Mourinho a fait l'objet pendant les matches en signe de protestation contre les décisions arbitrales, ni les lourdes amendes financières ou les sanctions avec sursis qui n'ont pas été exécutées.

Il s'agit d'un bilan net de ses batailles verbales et comportementales avec les instances disciplinaires à travers le monde.

L'instant qui a fait naître la légende du clash

La plus célèbre étape de ce parcours remonte à avril 2011, alors que Mourinho était à la tête du staff technique du Real Madrid. Après la défaite 0-2 contre le Barça lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions au stade Santiago-Bernabéu, le « Special One » a tenu une conférence de presse historique.

« Pourquoi, pourquoi ? », s'est interrogé Mourinho sur un ton de colère, avant de lancer une attaque sans précédent contre l'Union européenne de football, l'accusant de favoriser le Barça, énumérant une liste d'arbitres qui, selon lui, avaient avantagé l'équipe de Pep Guardiola et nui à ses propres équipes, allant jusqu'à mettre en doute la légitimité des titres européens des Blaugrana.

La réponse de l'UEFA a été sévère : une suspension de 5 matches et une amende de 50 000 euros. Malgré l'appel du Real Madrid, la sanction a été confirmée, avec un sursis de trois ans pour les quatrième et cinquième matches en guise de période probatoire. Cet épisode a constitué la plus grande référence dans l'histoire de Mourinho en tant qu'entraîneur remettant publiquement en cause l'intégrité du système arbitral.

Quand l'affaire a dépassé les conférences de presse

Plus d'une décennie plus tard, et précisément lors de la finale de la Ligue Europa 2023 à Budapest, Mourinho a de nouveau explosé. Après la défaite de son équipe d'alors, la Roma, face au Séville FC, il ne s'est pas contenté de critiquer l'arbitre anglais Anthony Taylor en conférence de presse : il l'a suivi jusqu'au parking du stade et lui a adressé des propos humiliants et injurieux.

Le technicien portugais a décrit ce qui s'était passé en ces termes : « C'est une honte scandaleuse. »

Cet incident a revêtu une gravité particulière, car la sanction n'était pas la conséquence d'une protestation instantanée sur le terrain, mais d'un comportement ultérieur et délibéré à l'égard de l'arbitre, ce qui a conduit l'UEFA à le suspendre 4 matches européens complets.

L'étape turque : trois sanctions qui font grimper le compteur

L'expérience de Mourinho avec Fenerbahçe a contribué à gonfler ce bilan de manière notable.

2024 : un coup porté à la technologie du VAR. Après une victoire palpitante de Fenerbahçe contre Trabzonspor, Mourinho a lancé une attaque cinglante contre le système arbitral turc et la technologie de la vidéo.

Le match avait vu l'attribution de deux penalties en faveur de Trabzonspor après recours au VAR, tandis que Mourinho estimait que son équipe avait été privée d'un penalty mérité. La Fédération turque a considéré ses déclarations comme une remise en cause de l'intégrité des arbitres et l'a suspendu un match, assorti d'une amende financière.

2025 : le derby d'Istanbul enflamme la crise. En février 2025, après le derby entre Fenerbahçe et Galatasaray, Mourinho a de nouveau qualifié le football turc de « chaos et d'indiscipline », accusant explicitement les arbitres. La sanction initiale a été sévère : une suspension de 4 matches, avant que l'appel de Fenerbahçe ne parvienne à la réduire à deux matches.

Ainsi, Mourinho a cumulé 3 suspensions effectivement purgées durant sa seule courte période en Turquie.

Un parcours qui s'étend de Londres à Rome

L'histoire ne se limite pas à l'Espagne et à la Turquie. En 2005, lors de sa première période avec Chelsea, l'UEFA l'a suspendu deux matches après qu'il eut accusé l'arbitre suédois Anders Frisk d'avoir parlé avec l'entraîneur du Barça, Frank Rijkaard, entre les deux mi-temps d'un match de Ligue des champions, incident qui a poussé Frisk à prendre sa retraite par la suite après avoir reçu des menaces.

En Angleterre, durant sa deuxième période avec Chelsea et avec Manchester United, il a écopé de multiples sanctions en raison de son comportement avec les arbitres, mais la plupart d'entre elles étaient liées à ses expulsions directes du terrain et n'entrent donc pas dans la liste des 15 suspensions.

Quant à l'Italie, avec l'Inter Milan et la Roma, il a eu droit à sa part de sanctions après des déclarations publiques contre les arbitres, confirmant que son conflit avec le sifflet est transcontinental.

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Aujourd'hui, avec son retour sous les projecteurs après le derby de Madrid, José Mourinho semble toujours fidèle à cette personnalité qui a bâti sa gloire et créé ses crises à la fois. Un entraîneur qui voit dans la critique de l'arbitrage une composante d'une stratégie de guerre psychologique, même si le prix à payer est l'absence sur le banc de touche.