Mourinho adresse un clair « message de pression » à Ancelotti au sujet d'une star du Real Madrid

Un rapport de presse a affirmé ce lundi que José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, exerce une pression indirecte sur Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, au sujet d'un joueur de la Maison Blanche.

Le site "Foot Mercato" a indiqué que, tandis que le rôle d'Endrick a été relégué à un rôle secondaire au Real Madrid, derrière un Kylian Mbappé indéboulonnable en pointe de l'attaque, le joueur, prêté à l'Olympique Lyonnais lors des six derniers mois de la saison passée, ne trouve pas ce qu'il recherche avec la Maison Blanche.

Pour autant, Carlo Ancelotti compte sur lui en sélection brésilienne et l'a convoqué pour disputer les matchs de la Seleção durant la trêve internationale de ce mois de novembre.

Lors d'une conférence de presse à l'issue de la victoire contre Valence, José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a commenté avec fermeté la situation du jeune attaquant en déclarant : « Ma position est claire, je veux qu'Endrick joue. »

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Il a adressé un message clair au sélectionneur du Brésil, en affirmant : « Si Ancelotti le fait jouer durant cette trêve internationale, j'en serai très heureux. »