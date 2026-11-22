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Serie A - Journée 12 23 nov. 2026 - 14:45 Stadio Brianteo

Monza et la Fiorentina s’affrontent lundi 23 novembre à 20 h 45 au stade Brianteo, en clôture de la 12e journée de Serie A. Les deux équipes cherchent à enchaîner les résultats, avec un classement qui ne leur laisse aucun répit.

Monza reste sur quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de championnat. La dernière, 1-0 contre l’Atalanta, a confirmé la période difficile traversée par l’équipe de Brianza. Le succès 4-0 face à Cagliari à la mi-octobre demeure sa seule victoire récente.

La Fiorentina a connu un début de saison laborieux, mais a montré quelques signes de reprise ces dernières semaines. Sa victoire 4-2 à Sassuolo et ses matches nuls 2-2 contre l’Atalanta et la Juventus lui ont rapporté des points précieux. Le nul face à la Juventus est son résultat le plus récent.

Paolo Vanoli a déjà montré qu’il savait changer de dispositif en cours de match. En Brianza, il devra trouver la meilleure façon d’exploiter les qualités offensives dont il dispose. De son côté, Monza a besoin de points pour se sortir d’une position devenue inconfortable au classement.

L’issue reste incertaine : aucune des deux équipes ne peut se permettre un nouveau faux pas. Voici toutes les informations sur l’horaire, la diffusion télévisée et le streaming en direct.

Actualités des équipes

Monza, entraîné par Matteo Paro, devra se passer des blessés Yvan Kouadio Maye et Michael Folorunsho. Ivan Juric figure également parmi les absents, dans la liste des suspendus. Le onze probable comprend Toernqvist dans les buts, avec Mota, Toure et Varela en attaque.

La Fiorentina de Paolo Vanoli compte deux absents, Marin Pongracic et Fabiano Parisi, mais aucun joueur suspendu. Dans le onze probable, De Gea garde les buts, tandis que Mastantuono, Njie et Pedro Gonçalves évoluent derrière Pellegrino. D’autres informations seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

Forme du moment

Monza compte une victoire et quatre défaites sur ses cinq derniers matches de Serie A. Il a perdu sa dernière rencontre 1-0 contre l’Atalanta, tandis que Naples s’est imposé 4-1 au Brianteo. Le succès 4-0 face à Cagliari reste sa seule victoire sur cette période. Au total, l’équipe de Brianza a marqué 8 buts et en a encaissé 10.

La Fiorentina affiche une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent est le nul 2-2 contre la Juventus, après sa victoire 4-2 sur le terrain de Sassuolo et son nul 2-2 face à l’Atalanta. Elle s’est inclinée contre l’Inter (2-1) et Côme (3-1). La Fiorentina a inscrit 10 buts et en a encaissé 11.

Confrontations directes

Leur dernière confrontation remonte au 13 janvier 2025, lorsque Monza a battu la Fiorentina 2-1 en Serie A. Sur les cinq dernières rencontres, le bilan est parfaitement équilibré : deux victoires de chaque côté et un match nul, le 2-2 de septembre 2024. Les buts sont également à égalité : 8 pour chaque équipe.

Classement

En Serie A, Monza occupe la 18e place, dans la zone de relégation, tandis que la Fiorentina est 15e, juste au-dessus des trois dernières équipes. L’écart entre les deux est faible et le résultat peut changer l’état d’esprit de chacune.