Fran Soto, président du comité technique des arbitres en Espagne, a adressé un message clair aux entraîneurs des clubs, leur demandant de faire preuve de respect et d'empathie envers les arbitres, sur fond de polémique persistante ayant suivi le derby de la capitale entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid.

La réunion du comité des entraîneurs, qui s'est tenue ce mardi à Las Rozas, a suscité une large attention, notamment à la lumière des répercussions des événements controversés qu'a connus le récent derby.

Fran Soto a assisté à la réunion en sa qualité de président du comité technique des arbitres, où il a insisté sur l'importance de respecter la personnalité de l'arbitre, appelant les entraîneurs à faire preuve « d'empathie en tant que responsables de leurs équipes », dans le but de poursuivre le travail visant à humaniser l'image de l'arbitre et à souligner qu'il fait partie de l'écosystème du football.

L'absence de Mourinho à la réunion

La réunion a vu la présence de plusieurs entraîneurs de clubs de première division espagnole, parmi lesquels Hansi Flick, qui est reparti rapidement pour rejoindre l'entraînement du soir de son équipe, aux côtés de Diego Simeone et d'Edin Terzić.

Des représentants de clubs de deuxième division étaient également présents, ainsi que des entraîneurs actuellement sans club, tels qu'Eder Sarabia et Marcelino García Toral.

En revanche, plusieurs noms de premier plan étaient absents de la réunion, à commencer par Manuel Pellegrini, ainsi que José Mourinho, qui a constitué l'absence la plus marquante, aux côtés de José Bordalás, selon les informations de « Marca ».

Malgré l'absence de Mourinho à la réunion, ses déclarations à l'issue du derby de Madrid demeurent au cœur des débats, après qu'il a adressé des critiques directes à l'arbitre Ortiz Arias.

Une réponse indirecte à Mourinho

Au cœur des échanges sur la relation entre les entraîneurs et les arbitres, les représentants du corps arbitral ont insisté sur la nature des pressions auxquelles ils sont soumis.

Ce message intervient à la suite de la polémique suscitée par les déclarations de Mourinho après le derby, au moment où des responsables de la Ligue espagnole ont appelé à traiter tous les matches et tous les arbitres avec la même importance.

Dans ce contexte, Víctor Martín Ortega, chef de cabinet de la Ligue espagnole, a insisté sur le fait que « les dix matches de chaque journée, et les dix arbitres qui les dirigent, bénéficient de la même importance ».

Ce message est perçu comme un rappel indirect des déclarations de Mourinho dans lesquelles il avait critiqué le manque d'expérience internationale d'Ortiz Arias.

Mourinho avait violemment attaqué le comité des arbitres après le derby, l'entraîneur portugais ironisant en déclarant : « Je veux adresser mes félicitations au comité des arbitres qui choisit les arbitres. D'abord, il est étrange que des informations aient fuité il y a des semaines faisant état de la désignation de cet arbitre pour diriger ce match, car d'ordinaire les arbitres sont désignés la même semaine que celle où se joue le match. »

Il a ajouté : « Ensuite vient le choix de cette combinaison, un arbitre assistant vidéo qui a une histoire étrange avec le Real Madrid à maintes reprises, aux côtés d'un arbitre faible et peu expérimenté, qui n'a dirigé que des petits matches. Le pauvre comité des arbitres, il a commis une erreur, les pauvres. »

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Le comité des arbitres renonce à sa plainte contre l'entraîneur

Selon le journal « Mundo Deportivo », l'association des arbitres espagnols de football, en collaboration avec la direction juridique du comité technique des arbitres, étudiait la possibilité de déposer une plainte auprès de la commission de discipline concernant les déclarations de Mourinho après la fin du derby, et de la transmettre à la direction relevant de la Fédération espagnole de football afin d'ouvrir un dossier susceptible d'aboutir à une sanction contre l'entraîneur portugais du Real Madrid.

Le journal a indiqué que l'association des arbitres a finalement décidé, après des délibérations qui se sont poursuivies tout au long de la journée de lundi, d'écarter le dépôt de la plainte.

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