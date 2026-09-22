Le club français de Monaco a signé deux contrats avec des joueurs de l'équipe nationale des jeunes du Maroc, après leurs récentes performances remarquées qui ont attiré l'attention d'autres clubs.

L'AS Monaco a officiellement annoncé, ce mardi, la signature des premiers contrats professionnels de quatre jeunes joueurs issus de son académie, qui se sont distingués par leur niveau au cours de la période écoulée.

Le club a précisé, dans un communiqué officiel, avoir signé des contrats courant jusqu'au 30 juin 2029 avec les Marocains Safouane Ben Zohra et Nahil El Haddadi, le Tuniso-Français Nejd Ajroud, ainsi que Melvyn Gomez Da Veiga.

Il s'agit d'une récompense pour ces quatre joueurs de la génération 2008, qui ont tous contribué à la qualification de l'équipe des moins de 19 ans en demi-finale du Championnat de France la saison dernière.

Le site « Foot Mercato » a écrit : « Nous avions confirmé la semaine dernière dans nos pages que les quatre talents étaient prêts à passer à un niveau supérieur après avoir rejoint l'effectif de Filipe Luís durant la préparation de la saison. »

Ben Zohra a d'ailleurs déjà disputé son premier match officiel avec Monaco en Championnat de France, face au Paris Saint-Germain, tandis qu'Ajroud, El Haddadi et Da Veiga poursuivent leur progression vers l'équipe première.











