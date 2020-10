Monaco, Kovac : "Nous avons pris de mauvaises décisions, moi le premier"

L'entraîneur de l'AS Monaco a fait son mea culpa après la déroute de son équipe face à l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir.

L'AS a sombré ce dimanche soir en terre lyonnaise lors du choc de la journée en . Venue avec des ambitions, l'équipe de Niko Kovac ne s'est pas contenté de défendre et a voulu ouvrir le jeu à , mais elle s'est vite fait punir. En effet, les Gones ont profité des espaces laissés par les Monégasques et menaient déjà 4-0 à la fin de la première période. Wissam Ben Yedder a sauvé l'honneur en seconde période, mais l'ASM repart sans le moindre point de Lyon.

Après la rencontre, Niko Kovac a fait son mea culpa concernant la tactique adoptée face à cette redoutable équipe de l'Olympique Lyonnais en contre attaque : "Avant tout, je souhaite féliciter l'OL. Nous avons pris de mauvaises décisions, moi le premier. C'est moi qui choisi l'équipe et le système de jeu. Je m'inclus dedans. On n'a pas été assez actifs. On a été dans la réaction. C'était une première période incroyable, je n'avais jamais vécu une telle première période".

"C'est vraiment insuffisant"

"À la mi-temps, je leur ai demandé de gagner la deuxième mi-temps et de montrer autre chose. Malheureusement, je n'oublie pas cette première période (...) C'est vrai qu'on s'attendait à ce que l'OL joue en contre car ils ont les qualités physiques et la vitesse pour, surtout en attaque, avec Memphis Depay et d'autres joueurs très rapides pour contrer. J'ai été surpris de les voir évoluer si bas. C'était plus bas que prévu. Nous, on a joué trop haut. Il faut s'adapter", a ajouté l'entraîneur de l'AS Monaco.

Niko Kovac a été déçu par la performance de ses joueurs et considère qu'ils ont lâché trop vite en première période, ne limitant pas la casse : "On ne peut pas prendre quatre buts en une seule mi-temps comme ça, c'est beaucoup trop, cela devient mission impossible. Après les deux premiers buts, je n'étais déjà pas satisfait mais alors après les deux suivants juste avant la pause, c'était pire. C'est vraiment insuffisant".

L'entraîneur monégasque regrette d'avoir aligné une équipe aussi offensive : "Oui, bien sûr, parce qu'au final on voit bien qu'avec ce score de 0-4 à la pause, mes choix n'étaient pas les bons, forcément. Les latéraux ont fait quelques bonnes choses, on a vu que Djibril a essayé d'apporter en début de match, de mettre de la pression sur son côté. Il fallait trouver le bon équilibre. Florentino, je crois qu'il a fait de son mieux. C'est plutôt de manière globale que l'équipe n'a pas répondu comme il le fallait, en étant beaucoup trop passive. Je n'ai vraiment pas vu ce que j'attendais. En revanche, en seconde période, j'ai vu de bien meilleures choses et il va falloir s'appuyer là-dessus".