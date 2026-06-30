Une nouvelle statistique met en lumière un paradoxe surprenant : malgré son éclatante forme actuelle, Lionel Messi affiche un bilan inattendu dans cette Coupe du monde 2026, disputée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Avec six réalisations au compteur, l’attaquant du PSG caracole en tête du classement des buteurs et a guidé l’Albiceleste vers un parcours parfait : trois succès face à l’Autriche, l’Algérie et la Jordanie.

Selon le réseau de statistiques Opta, l’Argentin est le joueur ayant parcouru la distance la plus faible lors de la phase de groupes, mais il reste le plus efficace et le plus productif devant le but.

Selon la même source, parmi les 618 joueurs de champ ayant disputé au moins 90 minutes lors du premier tour, Messi est celui qui a parcouru la distance la plus faible (8,1 km pour 90 minutes), tout en trônant en tête du classement des buteurs avec six réalisations.



