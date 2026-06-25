Mohamed Wahbi, avec assurance : « Notre objectif est de remporter la Coupe du monde. »

Mohamed Wahbi, le sélectionneur marocain, a confirmé que son équipe avait visé la première place du groupe, mais s’est finalement qualifiée en terminant deuxième, soulignant la nette domination des Lions de l’Atlas lors de leur rencontre avec Haïti.

Grâce à sa large victoire 4-2 face à Haïti, ce jeudi au stade d’Atlanta (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée, le Maroc s’est qualifié pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Grâce à ce succès, les Lions de l’Atlas terminent à la deuxième place du groupe 3, derrière le Brésil, meilleur attaquant de la poule, les deux équipes comptant 7 points.

En seizièmes de finale, le Maroc défiera le vainqueur du groupe F, composé des Pays-Bas, du Japon, de la Suède et de la Tunisie.

« Nous savions que cette équipe n’avait rien à perdre et qu’elle tenterait tout pour marquer », a-t-il confié à la chaîne « beIN Sports ».

« Nous avons rencontré quelques difficultés, mais elle n’a tiré que deux fois au but, alors que nous dominions totalement. Je ne pense pas que l’équipe du Maroc ait déjà dominé de la sorte en Coupe du monde, et n’oubliez pas que nous parlons bien de la Coupe du monde. »

Il a ajouté : « Nous avons créé beaucoup d’occasions en première période, puis notre jeu s’est encore amélioré après la mi-temps. J’ai demandé aux joueurs d’apporter quelques ajustements tactiques, ce qui nous a permis de mieux nous exprimer. »

Interrogé sur son éventuel adversaire au tour suivant, il a coupé court à toute spéculation : « Nous n’avons pas de préférence ; nous nous préparerons sérieusement et nous serons prêts, quel que soit l’adversaire. »

En conférence de presse, il a répété : « Nous sommes venus à la Coupe du monde avec de grandes ambitions. Nous avons la volonté et l’ambition, et nous sommes prêts à affronter n’importe qui. Nous devons nous préparer, puis nous nous attellerons à l’analyse de nos adversaires ; nous avons d’ailleurs déjà analysé les performances des Pays-Bas, du Japon et de la Suède. »

L’entraîneur marocain a insisté : « Quel que soit l’adversaire, nous avons un groupe solide, un encadrement de qualité et un public nombreux ; nous avons tous les atouts pour aborder la suite avec confiance. »

Il conclut : « La sélection marocaine a entamé une nouvelle ère : les joueurs croient désormais en leurs capacités et nos adversaires nous respectent. Nous devons donc nous faire confiance et exploiter notre potentiel. Notre objectif doit être de remporter la Coupe du monde, mais pour y parvenir, il faut respecter tous nos adversaires. J’ai confiance dans le travail accompli. »