Modric revient sur le jour où Mourinho a failli faire pleurer Cr7

Luka Modric revient sur une scène fameuse du passage de José Mourinho au Real Madrid.

Le Ballon d’Or 2018 Luka Modric livre quelques anecdotes dans sa biographie qui paraîtra bientôt et dont le Corriere dello Sport s'est procuré les bonnes feuilles.

Le Croate revient notamment une rencontre de Coupe d’ de 2013 où Cristiano Ronaldo et José Mourinho s'étaient crêpés le chignon. Les deux hommes ont failli en venir aux mains.

"Ronaldo n’est pas revenu défendre lors d’une remise en jeu. J'ai vu José furieux contre Cristiano et les deux se sont chamaillés pendant longtemps sur le terrain. De retour dans les vestiaires à la pause, j'ai vu Ronaldo désespéré, au bord des larmes. Il a dit: "Je fais de mon mieux et il continue de me critiquer". Après un certain temps, Mourinho est entré et a commencé à s’énerver contre le Portugais en mettant en cause son investissement pendant le match. Les esprits se sont tellement échauffés que seule l'intervention des coéquipiers a évité une véritable bagarre entre eux deux", dévoile Modric.

Le Ballon d'Or 2018 a également mentionné les supporters turinois qui avaient acclamé Cristiano Ronaldo après sa bicyclette au Stadium lors d'un Juve-Real en C1.

"Ils se sont tous levés pour l'applaudir. Ils savaient qu'il rejoindrait la Juventus dans trois mois, a ainsi révélé l'ancien milieu des Spurs.