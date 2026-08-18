Le Croate Luka Modric, joueur de Milan, a affirmé être prêt à entamer sa deuxième saison avec l'équipe, en insistant sur le fait que son objectif est de rivaliser et de répondre aux ambitions du club.

La star croate a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « As » : « Au fond de moi, je savais que je voulais continuer avec Milan, mais je devais aussi vérifier d'autres éléments qui me le permettraient. Et maintenant, je suis là, et heureux d'être de retour. »

La décision du milieu de terrain était également motivée par son désir d'accomplir ce qui n'avait pas été possible l'an dernier, comme il l'a expliqué : « La frustration est le mot que j'utiliserais pour décrire le dernier match, car nous produisions un bon rendement. Jusqu'en mars, nous étions en course pour le titre, et cela me faisait aussi mal sur le plan personnel que la blessure ne m'ait pas permis d'aider l'équipe comme je l'avais fait jusque-là. »

Il a ajouté : « Au final, nous n'avons pas réussi à nous qualifier pour la Ligue des champions, mais d'autres aspects positifs sont restés, à savoir l'atmosphère autour du club, dans le vestiaire, et la cohésion entre nous. Nous nous respectons énormément. »

Modric a révélé qu'il n'avait pas oublié Milan même lorsqu'il était absorbé par la Coupe du monde au Mexique, au Canada et aux États-Unis, en disant : « Les premiers jours, je n'ai pensé qu'à ce qui s'était mal passé, après une année très positive. Ensuite, je devais me concentrer avec la Croatie lors de la Coupe du monde, mais je suis toujours resté en contact avec le club, et Milan était toujours présent dans mon esprit, malgré ma concentration avec la sélection de mon pays. »

Il a poursuivi : « Durant la saison, j'aurais pu signer la prolongation de mon contrat, même en décembre, mais je voulais d'abord écouter mon corps et savoir si j'avais toujours la même envie et la même passion pour le football. Lorsque Milan m'a montré à quel point il tenait à moi, et à ma présence dans le nouveau projet, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai parlé avec ma famille et j'ai décidé de rester. »

Il a continué : « Tout le monde parle de mon âge, et certains joueurs ont la moitié de mon âge, mais je n'y pense pas. Ils me font me sentir plus jeune et m'encouragent à rivaliser avec eux, ce qui me pousse à continuer à progresser. Je suis très compétitif. »

Modric a estimé que le facteur essentiel derrière ses décisions a toujours été l'amour qu'il a trouvé auprès des supporters de Milan, en déclarant : « J'ai ressenti l'amour des supporters tout au long de l'année, où que nous soyons. C'était plus que ce que je pouvais imaginer. Quand tu ressens autant d'amour, ce que tu veux, c'est le rendre et donner le meilleur de toi-même pour représenter Milan. »

Il a enchaîné : « J'ai joué dans le plus grand club du monde, le Real Madrid, mais mon sentiment est que Milan est au même niveau. Quand les gens parlent de Milan, ils en parlent d'une manière différente de celle dont ils parlent des autres clubs. Quand tu viens ici, tu le comprends. J'ai eu l'impression d'être ici depuis des années. Et cela me pousse à donner davantage. »

Modric a conclu : « C'est ici que je veux être, et c'est pour cela que je suis là. Je suis revenu avec le même objectif que j'avais le premier jour, à savoir gagner. Nous devons faire preuve d'humilité, travailler dur et être unis. Quand tu joues dans un club comme celui-ci, la logique naturelle est de penser à gagner, et pas seulement à se qualifier pour la Ligue des champions. Tu dois viser le maximum, et c'est le même objectif que nous avons tous. »