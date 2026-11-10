Les derniers mois n'ont pas été faciles pour Kylian Mbappé, qui a dû avaler la déception de la perte du Ballon d'Or et s'est retrouvé au cœur d'une polémique après son voyage en Chine, avant qu'une blessure au genou ne vienne aggraver ses soucis. Mais le capitaine de l'équipe de France retrouve l'ambiance des Bleus sous un autre visage, grâce à un plan spécial conçu par Zinédine Zidane pour l'aider à retrouver son meilleur niveau.

Le site français Foot Mercato a indiqué que Mbappé est revenu au rassemblement de Clairefontaine avec un moral élevé, après avoir apparemment surmonté la pression de la période écoulée, marquée par sa deuxième place dans la course au Ballon d'Or derrière Harry Kane, avec seulement 28 points d'écart, ainsi que par la polémique suscitée par son voyage en Chine.

Cette image a été renforcée par les déclarations d'Ibrahima Konaté, son coéquipier au Real Madrid, qui a rassuré les supporters sur l'état psychologique de Mbappé, affirmant qu'il traverse une bonne période et qu'il livre des prestations marquantes lors des derniers matchs.

Konaté a déclaré au journal Le Parisien : « Kylian est dans un très bon état d'esprit, et on l'a vu lors des quelques derniers matchs, où il a été décisif et très important. Il conserve également la même joie de vivre, et je pense que vous le remarquez. »

Les signaux positifs ne s'arrêtent pas à l'état psychologique de l'attaquant français, puisque Zidane prévoit de lui confier un rôle tactique adapté à ses qualités, après avoir renoncé à l'idée de l'utiliser sur l'aile gauche lors de la dernière trêve internationale, et avoir décidé de le fixer au poste d'avant-centre, qu'il préfère.

L'entraîneur a confirmé que Mbappé aura l'occasion de jouer à son poste de prédilection lors du rassemblement actuel, une démarche qui pourrait l'aider à poursuivre sur sa lancée, d'autant plus qu'il a inscrit 11 buts lors de ses 9 derniers matchs internationaux, en plus de ses 17 buts en 16 matchs avec le Real Madrid cette saison.

Le capitaine des Bleus a par ailleurs reçu un accueil chaleureux de la part des supporters à Clairefontaine, apparaissant souriant et retrouvant son esprit enjoué lors des entraînements, dans une scène qui reflète qu'il a largement surmonté la pression qui le poursuivait récemment.

L'équipe de France se prépare à affronter l'Italie et la Turquie, avec l'espoir que Mbappé tire parti du soutien dont il bénéficie de la part de Zidane et traduise la confiance tactique qui lui est accordée par une performance solide, confirmant ainsi son retour à son niveau habituel.