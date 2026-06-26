Militão tire la sonnette d'alarme : le Japon est au sommet de sa forme

Le défenseur brésilien Éder Militão a lancé un avertissement sans équivoque à ses coéquipiers : il faudra être prêts pour un véritable test face au Japon, lundi à Houston (États-Unis), lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le défenseur du Real Madrid, forfait pour le Mondial en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, avait assisté depuis le banc à la défaite surprise du Brésil face au Japon (3-2) lors d’un match amical disputé à Tokyo en octobre dernier. Cette rencontre a marqué la première victoire des « Samouraïs » dans l’histoire des confrontations entre les deux équipes, avant que le Japon ne confirme son niveau en s’imposant 1-0 sur la pelouse de Wembley face à l’Angleterre en mars dernier.

La star brésilienne a exprimé son admiration pour les progrès réalisés par le Japon, déclarant selon ESPN : « Je pense que le Japon vit ses meilleures années de tous les temps et traverse l’une des périodes les plus marquantes de son histoire, tant au niveau du fonctionnement de l’équipe dans son ensemble que des qualités individuelles des joueurs. Ils ont réussi à se souder et ont progressé de manière spectaculaire au fil des ans ; ils prouvent désormais, lors de cette Coupe du monde, qu’ils sont bel et bien dans la course. »

Les propos du défenseur interviennent alors que les Samouraïs ont terminé à la deuxième place du groupe F, derrière les Pays-Bas, et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive.

Sous la houlette de Hajime Moriyasu, le Japon a montré une grande souplesse tactique et une combativité de tous les instants : il a d’abord renversé deux fois le score pour arracher un nul palpitant face aux Pays-Bas (2-2) lors de l’ouverture, avant d’écraser la Tunisie 4-0, puis de partager les points avec la Suède (1-1) jeudi.

Ce style de jeu dynamique, fondé sur des transitions offensives d’une rapidité exceptionnelle, est ce qui inquiète le plus le défenseur madrilène, qui a ajouté en guise d’avertissement : « Nous devons rester extrêmement prudents et vigilants, car ils ne cessent jamais de courir et, s’ils trouvent l’occasion d’asséner un coup décisif, ils n’hésiteront pas. Ils font preuve d’un excellent discipline tactique et comptent dans leurs rangs des joueurs capables de se donner à fond sur le terrain. »

Malgré ces craintes, Militão se montre confiant dans les chances des « danseurs de samba » d’aller loin dans cette Coupe du monde, soulignant que le Brésil, à l’image du Japon, a inscrit 7 buts lors du premier tour tout en n’encaissant qu’une seule fois.

Le Brésil a terminé en tête du groupe C grâce à deux larges victoires 3-0 contre l’Écosse et Haïti, entrecoupées d’un nul inaugural face au Maroc (1-1). Militão a donc conclu son intervention sur une note résolument optimiste : «Je suis très confiant. Nous progressons de manière notable à chaque match, et nous possédons tous les atouts pour obtenir un résultat positif et venir à bout du Japon.»