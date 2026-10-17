Milan cherche à recruter Nicolo Tresoldi, l'attaquant du Club Bruges, dans un contexte où Gerry Cardinale, le président des Rossoneri, souhaite s'attacher ses services, d'autant plus qu'il est supporter du club lombard, après avoir inscrit un triplé en Ligue des champions face à l'Inter Milan, champion d'Italie en titre.

Le site italien "Calciomercato" a révélé que Cardinale souhaite amener le jeune attaquant à Milan, profitant de son attachement déclaré aux couleurs rouge et noir, après qu'il a marqué trois buts dans les filets de l'Inter Milan à San Siro, lors de la confrontation entre les deux équipes en Ligue des champions mardi soir.

L'intérêt de Milan pour le joueur n'est pas récent : la direction du club suit son évolution depuis longtemps et dispose de nombreux rapports à son sujet.

Cardinale connaît parfaitement la valeur technique du jeune attaquant, et c'est pourquoi il a demandé aux responsables du dossier des transferts de suivre l'évolution des contacts avec l'entourage du joueur.

Le président du groupe RedBird veut rester constamment informé de son avenir, en vue de passer à l'action pour le recruter lors du mercato hivernal ou l'été prochain.

La situation actuelle

Pour rappel, Tresoldi est né en 2004 et est lié au Club Bruges par un contrat courant jusqu'en juin 2029, après que le club belge a refusé en août dernier une offre de la Roma d'un montant de 35 millions d'euros.

Dans le même temps, la valeur marchande de l'attaquant a grimpé à plus de 50 millions d'euros, après avoir inscrit 32 buts en 69 matches avec les clubs, en plus de 16 buts en 27 rencontres avec la sélection allemande des moins de 21 ans.

L'intérêt pour le joueur ne se limite pas à Milan, puisque plusieurs clubs se disputent sa signature, parmi lesquels Arsenal et Barcelone, l'Atlético Madrid, le Bayern Munich et Tottenham, sans oublier l'Inter Milan lui-même.

Et comme l'a reconnu son père Emanuele, ancien latéral droit de l'Atalanta, la passion de Tresoldi pour les couleurs de Milan pourrait constituer un facteur important dans la décision sur son avenir et pousser le Club Bruges à négocier avec le club italien, à l'image de ce qui s'est produit dans le transfert du milieu de terrain suisse Ardon Jashari durant l'été 2025.



