Milan cherche à recruter Nicolo Tresoldi, l'attaquant du Club Bruges, sous l'impulsion de l'intérêt de Gerry Cardinale, président des Rossoneri, désireux de l'enrôler, d'autant que le joueur est un supporter du club lombard, après avoir inscrit un triplé en Ligue des champions face à l'Inter Milan, tenant du titre en Serie A.

Le réseau italien « Calciomercato » a révélé que Cardinale souhaite attirer le jeune attaquant à Milan, profitant de son attachement affiché aux couleurs rouge et noir, après qu'il a planté un triplé dans les filets de l'Inter Milan à San Siro, lors de la confrontation entre les deux équipes en Ligue des champions mardi soir.

L'intérêt de Milan pour le joueur n'est pas récent, puisque la direction du club suit son évolution depuis longtemps et dispose de nombreux rapports à son sujet.

Cardinale est parfaitement conscient de la valeur technique du jeune attaquant, raison pour laquelle il a demandé aux responsables du dossier des transferts de suivre l'évolution des contacts avec l'entourage du joueur.

Le président du groupe RedBird souhaite rester informé en permanence de son avenir, en vue de passer à l'action pour le recruter lors du marché des transferts hivernal ou l'été prochain.

La situation actuelle

Pour rappel, Tresoldi est né en 2004 et il est lié au Club Bruges par un contrat jusqu'en juin 2029, le club belge ayant refusé en août dernier une offre de la Roma d'un montant de 35 millions d'euros.

Dans le même temps, la valeur marchande de l'attaquant a grimpé à plus de 50 millions d'euros, après avoir inscrit 32 buts en 69 matches en club, en plus de ses 16 buts en 27 rencontres avec la sélection d'Allemagne des moins de 21 ans.

L'intérêt pour le joueur ne se limite pas à Milan, puisque plusieurs clubs se disputent sa signature, parmi lesquels Arsenal et Barcelone, mais aussi l'Atlético Madrid, le Bayern Munich et Tottenham, sans oublier l'Inter Milan lui-même.

Et comme l'a reconnu son père Emanuele, ancien latéral droit de l'Atalanta, la passion de Tresoldi pour les couleurs de Milan pourrait constituer un facteur important dans le choix de son avenir et pousser le Club Bruges à négocier avec le club italien, à l'image de ce qui s'est produit dans le dossier du milieu de terrain suisse Ardon Jashari durant l'été 2025.



