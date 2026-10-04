Le Milan AC a commencé à bouger tôt en prévision du départ de Luka Modric, qui approche de ses 42 ans, dans un climat d'incertitude concernant son avenir avec l'équipe, bien que la star croate continue d'afficher un niveau remarquable depuis son arrivée chez les Rossoneri.

Le Milan AC se prépare à l'éventualité d'une retraite de Modric à la fin de la saison, ou du moins à son départ du club, après que le joueur a pris l'habitude de prolonger son contrat d'un an à chaque fois. Et malgré sa participation comme titulaire à quatre matches cette saison, la direction du club a déjà commencé à réfléchir à son successeur.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », citant le journal italien « Tuttosport », le Suédois Yasin Ayari, milieu de terrain de Brighton, se distingue comme l'option privilégiée de la direction du Milan AC pour remplacer Modric.

Ayari, âgé de 22 ans, s'est imposé comme titulaire dans son club, suscitant l'intérêt de plusieurs clubs pour le recruter, ce qui pourrait compliquer la tâche du Milan AC pour conclure l'affaire, surtout avec la montée de la concurrence pour les services du milieu de terrain suédois.















