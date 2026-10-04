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Karim Malim
Traduit par

Milan a trouvé le successeur de Modric : une cible surprise pour remplacer le magicien croate

L. Modric
Milan AC
Serie A
Y. Ayari
Mercato
Sassuolo vs Milan AC
Sassuolo
Sunderland vs Brighton
Sunderland
Brighton
Premier League
Croatie
Suède
Italie
Angleterre
Maroc
Tunisie

Né en Suède d'un père tunisien et d'une mère marocaine

Le Milan AC a commencé à bouger tôt en prévision du départ de Luka Modric, qui approche de ses 42 ans, dans un climat d'incertitude concernant son avenir avec l'équipe, bien que la star croate continue d'afficher un niveau remarquable depuis son arrivée chez les Rossoneri.

Le Milan AC se prépare à l'éventualité d'une retraite de Modric à la fin de la saison, ou du moins à son départ du club, après que le joueur a pris l'habitude de prolonger son contrat d'un an à chaque fois. Et malgré sa participation comme titulaire à quatre matches cette saison, la direction du club a déjà commencé à réfléchir à son successeur.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », citant le journal italien « Tuttosport », le Suédois Yasin Ayari, milieu de terrain de Brighton, se distingue comme l'option privilégiée de la direction du Milan AC pour remplacer Modric.

Ayari, âgé de 22 ans, s'est imposé comme titulaire dans son club, suscitant l'intérêt de plusieurs clubs pour le recruter, ce qui pourrait compliquer la tâche du Milan AC pour conclure l'affaire, surtout avec la montée de la concurrence pour les services du milieu de terrain suédois.




#PVNDBPA+/-PtsForme
1
RomaRomaROM
5410143+1113
N
V
V
V
V
2
InterInterINT
5410158+713
N
V
V
V
V
3
Lazio RomeLazio RomeLAZ
541083+513
V
N
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
D
V
5
Milan ACMilan ACMIL
5320104+611
V
N
N
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
531194+510
V
N
V
V
D
7
Juventus FCJuventus FCJUV
531184+410
V
D
N
V
V
8
ComoComoCOM
531196+310
D
V
V
V
N
9
SSC NaplesSSC NaplesNAP
521276+17
N
V
D
D
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
D
V
N
V
D
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
520357-26
D
D
D
V
V
12
LecceLecceLEC
5203510-56
D
V
D
D
V
13
UdineseUdineseUDI
5113811-34
D
D
D
V
N
14
TorinoTorinoTOR
511358-34
N
D
V
D
D
15
ParmeParmePAR
511347-34
V
D
N
D
D
16
MonzaMonzaMON
5113812-44
V
D
N
D
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
5113612-64
N
V
D
D
D
18
BologneBologneBOL
502336-32
N
D
N
D
D
19
GenoaGenoaGEN
5014310-71
D
N
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
D
D
D
D
D
Ligue des Champions
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Qualification pour l'Europa Conférence League
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