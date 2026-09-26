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Muhammad Sharaf Eldeen
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Mido : le départ de Salah serait une catastrophe, et Hossam Hassan doit présenter ses excuses

Sud-Soudan vs Égypte
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Mido tient le sélectionneur de l'Égypte pour responsable

Ahmed Hossam « Mido », ancienne star de l'équipe nationale d'Égypte, a réagi au départ de Mohamed Salah du rassemblement de l'Égypte, ce samedi, à la suite du match nul et vierge face à l'Angola, hier au stade du Caire, en ouverture des éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Salah avait quitté le rassemblement après des informations faisant état de tensions avec son entraîneur, Hossam Hassan, en raison de son remplacement précoce à la 61e minute face à l'Angola, tandis que la Fédération égyptienne de football a indiqué que l'ancienne star de Liverpool ne disputera pas la prochaine rencontre face au Soudan du Sud « pour le préserver », en raison de la tenue du match sur pelouse synthétique.

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À ce sujet, « Mido » a écrit sur son compte de la plateforme « X » : « Le départ de Mohamed Salah du rassemblement de l'équipe nationale dans les circonstances actuelles est une catastrophe à tous les niveaux !! Que le capitaine quitte le rassemblement dans ces conditions est un signe qu'il règne un chaos dans le rassemblement de l'équipe nationale. »

Et l'ancien attaquant de Tottenham et de la Roma a poursuivi : « Pour moi, en tant qu'homme de football, je vous assure que les choses ont dérapé, et que l'intervention des responsables était nécessaire. L'équipe d'Égypte n'est pas un jouet entre les mains de qui que ce soit. Que le capitaine Hossam présente officiellement des excuses pour ses déclarations est devenu une nécessité dans les plus brefs délais ! »

Hossam Hassan avait également adressé des critiques aux clubs du championnat égyptien, en plus de s'être exprimé de manière négative sur le gardien de but d'Al Ahly, Mohamed El Shenawy.

L'équipe d'Égypte doit affronter son homologue du Soudan du Sud, mardi prochain, lors de la deuxième journée des éliminatoires, avant de conclure la trêve internationale par un match amical face à l'Afrique du Sud, le 4 octobre.


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