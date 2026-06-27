Michiel Kramer s’agace contre la « petite méduse » de l’équipe nationale néerlandaise

Invité de l’émission « De Oranjezomer », Michiel Kramer a adressé une critique cinglante à Wout Weghorst. L’ancien attaquant, qui a raccroché les crampons cet été et endossera le rôle d’analyste durant la Coupe du monde, a qualifié l’avant-centre des Oranje de « petite méduse », tout en reconnaissant les accomplissements de sa carrière.

Kramer ouvre le débat avec nuance : « Je dois dire que j’ai tout de même du respect pour la carrière qu’il a menée. » Lorsque la présentatrice Hélène Hendriks lui fait remarquer qu’il s’exprime avec courtoisie, l’ancien attaquant se montre alors beaucoup plus catégorique au sujet de l’avant-centre des Orange.

« Oui, c’est effectivement une petite méduse », assène Kramer. Interrogé sur les raisons de cette comparaison, l’ancien buteur explique : « Tout simplement dans sa façon d’agir. J’ai aussi joué contre lui quand il évoluait encore à Emmen. À l’époque, il n’allait pas lire la Bible avant le match, il ne se jetait pas d’eau au visage dans les vestiaires et il ne se mettait pas non plus à hurler. »

« Bien sûr, tout le monde évolue, ne vous y trompez pas. Mais j’ai parfois l’impression que c’est un peu trop forcé. Je ne sais évidemment pas si c’est vraiment le cas, car je ne le connais pas. Mais de l’extérieur, je trouve que c’est parfois un peu trop exagéré. Ça ne pose pas de problème en soi, mais ça m’agace parfois. »

Il ajoute qu’il a échangé avec des personnes qui connaissent bien Weghorst et, sourire aux lèvres, assure qu’elles partagent exactement le même avis.

Samedi, le club a officialisé le départ de Weghorst, libre de tout contrat, après deux saisons passées à l’Ajax. L’attaquant de 33 ans a paraphé un bail jusqu’en juin 2028 et ralliera Enschede dès la fin du Mondial.

L’attaquant a qualifié ce retour de « moment particulier » via les canaux officiels du FC Twente, expliquant que, en tant que supporter, il avait déjà vécu les grands moments du club et que, pour lui, « la boucle est bouclée » en revenant dans la région où il a grandi.

Son passage à l’Ajax prend donc fin : en 65 matchs officiels sous le maillot amstellodamois, il a marqué vingt buts et délivré six passes décisives.