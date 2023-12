Mevlut Erding (ex du PSG) : "Ma femme me fait chanter"

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mevlut Erding traverse un moment très délicat dans sa vie privée.

Quelques mois après avoir fait ses adieux au monde du cuir rond, l’ancien international avant-centre turc, Mevlüt Erdinç (35 capes, 08 buts), est dans une situation familiale très compliquée. Le joueur de 36 ans, bien que sa femme soit en vie avec ses enfants, confie être délaissé par sa petite famille.

« Ma femme me fait chanter »

C’est des moments que personne ne veut vivre. Ancien joueur du Paris Saint-Germain (juillet 2009 – janvier 2012), Mevlüt Erdinç partage sa tristesse à travers les réseaux sociaux. A en croire l’ancien joueur de Sochaux, Fenerbahçe et Başakşehir, sa femme a disparu avec leurs enfants et n’a plus jamais cherché à le revoir. Tout a commencé au lendemain de sa retraite.

« Je n'ai pas eu de nouvelles de mon mari Taleb Erdinç depuis 5 mois. Je ne sais pas où ils sont, il ne me montre pas mes enfants. Je veux que tout le monde soit au courant de cette situation car me faire chanter pour obtenir de l'argent est un comportement inhumain. J'ai contacté ma femme par courrier électronique et je lui ai dit que j'allais déposer 1 million d'euros sur son compte. Après ces mots, mon fils m'a appelé par vidéo le samedi », a-t-il commencé.

« Ma femme, que j'aime beaucoup encore aujourd'hui, qui m'a épousé au début de ma carrière et a décidé de me quitter le lendemain de la fin de ma carrière... L'argent n'a jamais été quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mes enfants et leurs mères n'ont jamais vu la pauvreté et elles ne la verront plus à partir de maintenant, car ce sont mes valeurs et elles relèvent de ma responsabilité. Je continuerai à assumer mes responsabilités. L'argent n'a pas d'importance pour moi », a ajouté Mevlüt Erdinç.

Mevlüt Erdinç pas le père biologique des enfants ?

Chose curieuse, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne et du FC Metz fait de grosses révélations sur la paternité de ses enfants. A l’en croire, sa belle-famille lui confie qu’il n’était pas leur père biologique de ses enfants. Alors qu’il a demandé un test d’ADN, c’est un silence radio depuis.

« La famille de ma femme m'a appelé et m'a dit que les enfants n'étaient pas les miens. J'ai demandé un test ADN parce que j'étais toujours en déplacement. Ils n'ont pas accepté et ne montrent pas mes enfants. Comment pouvez-vous être aussi mauvais ? Malheureusement, l'argent détruit toutes les familles », a déploré Mevlüt Erdinç, qui s’impatiente de revoir ses enfants.