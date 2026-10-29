Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Inter Miami CF v FC CincinnatiGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Messi muet et sans passe décisive : l'Inter Miami évite la défaite grâce à un nul arraché dans le temps additionnel face à Cincinnati

New England Revolution vs Inter Miami CF
New England Revolution
Inter Miami CF
Major League Soccer
Inter Miami CF vs FC Cincinnati
FC Cincinnati
L. Messi
É.-U.
Argentine

4 victoires seulement lors des 15 derniers matches

L'Inter Miami a échappé à une défaite qui semblait inévitable en arrachant un nul au bout du suspense face à Cincinnati, sur le score de 2-2, lors de la rencontre disputée à l'aube de ce jour en Major League Soccer. 

Luis Suárez a inscrit un but à la 61e minute pour donner l'avantage à l'Inter Miami (1-0), avant que Kenji Mboma Dem n'égalise pour Cincinnati à la 80e minute, puis que son coéquipier Samuel Gidi n'ajoute le deuxième but à la 86e minute.

Riquelme Filipi a marqué son premier but en Major League Soccer à la 90e minute, sauvant l'Inter Miami de la défaite et permettant à la rencontre de se conclure sur un nul 2-2.

 Pour autant, l'Inter Miami est retombé à la troisième place de la Conférence Est, après la victoire de New England sur les New York Red Bulls 3-2 mercredi, qui a hissé les Revs à la deuxième place.

Prochains matchs
NER

NER

Major League Soccer

01 nov. 2026

MIA

MIA

Cette victoire a porté le total de New England à 58 points, avec deux points d'avance sur l'Inter Miami, troisième, tandis que Nashville domine le classement avec 71 points.

Désormais, le dimanche à venir devient décisif pour l'Inter Miami, puisque l'équipe de Messi se déplacera pour affronter le New England Revolution, et il est certain que le résultat de la rencontre influera grandement non seulement sur la détermination de l'équipe qui occupera la deuxième place de l'Est, mais peut-être aussi sur la deuxième place des qualifications de la Major League Soccer.

Ce match sera l'avant-dernier de la saison régulière de l'équipe de Miami, qui clôturera sa saison le 7 novembre à domicile face à l'équipe de Charlotte.

Cincinnati a manqué l'occasion de se rapprocher de la validation de sa qualification pour les phases finales, son total restant bloqué à 43 points, à la huitième place.

L'Inter Miami souffre d'une irrégularité flagrante dans ses résultats, ayant perdu lors de la dernière journée face aux New York Red Bulls sur le score de deux buts à zéro.

Depuis le retour de Lionel Messi, qui n'a aujourd'hui ni délivré de passe décisive ni marqué, au sein de l'équipe après la Coupe du monde, l'Inter Miami a disputé 15 matches en Major League Soccer avec la participation de « la Puce », au cours desquels il a signé 4 victoires, encaissé 4 défaites et concédé 7 nuls.

 

 

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google