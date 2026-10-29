L'Inter Miami a échappé à une défaite qui semblait inévitable en arrachant un nul au bout du suspense face à Cincinnati, sur le score de 2-2, lors de la rencontre disputée à l'aube de ce jour en Major League Soccer.

Luis Suárez a inscrit un but à la 61e minute pour donner l'avantage à l'Inter Miami (1-0), avant que Kenji Mboma Dem n'égalise pour Cincinnati à la 80e minute, puis que son coéquipier Samuel Gidi n'ajoute le deuxième but à la 86e minute.

Riquelme Filipi a marqué son premier but en Major League Soccer à la 90e minute, sauvant l'Inter Miami de la défaite et permettant à la rencontre de se conclure sur un nul 2-2.

Pour autant, l'Inter Miami est retombé à la troisième place de la Conférence Est, après la victoire de New England sur les New York Red Bulls 3-2 mercredi, qui a hissé les Revs à la deuxième place.

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Cette victoire a porté le total de New England à 58 points, avec deux points d'avance sur l'Inter Miami, troisième, tandis que Nashville domine le classement avec 71 points.

Désormais, le dimanche à venir devient décisif pour l'Inter Miami, puisque l'équipe de Messi se déplacera pour affronter le New England Revolution, et il est certain que le résultat de la rencontre influera grandement non seulement sur la détermination de l'équipe qui occupera la deuxième place de l'Est, mais peut-être aussi sur la deuxième place des qualifications de la Major League Soccer.

Ce match sera l'avant-dernier de la saison régulière de l'équipe de Miami, qui clôturera sa saison le 7 novembre à domicile face à l'équipe de Charlotte.

Cincinnati a manqué l'occasion de se rapprocher de la validation de sa qualification pour les phases finales, son total restant bloqué à 43 points, à la huitième place.

L'Inter Miami souffre d'une irrégularité flagrante dans ses résultats, ayant perdu lors de la dernière journée face aux New York Red Bulls sur le score de deux buts à zéro.

Depuis le retour de Lionel Messi, qui n'a aujourd'hui ni délivré de passe décisive ni marqué, au sein de l'équipe après la Coupe du monde, l'Inter Miami a disputé 15 matches en Major League Soccer avec la participation de « la Puce », au cours desquels il a signé 4 victoires, encaissé 4 défaites et concédé 7 nuls.