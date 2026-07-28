Le Portugais João Pinheiro a rompu le silence après les événements polémiques qui ont accompagné le match entre l'Argentine et la Suisse, en quart de finale de la Coupe du monde.

L'arbitre portugais, qui a dirigé la rencontre, est revenu sur certains des événements qui ont émaillé ce match controversé.

Parmi ces incidents figurait l'expulsion d'Embolo, joueur de la Suisse, pour avoir reçu un second carton jaune après un recours à l'assistance vidéo, sans oublier l'échange manifestement vif que Lionel Messi a eu avec lui.

Dans des déclarations rapportées par le journal « Marca », Pinheiro a expliqué que le corps arbitral avait d'abord interprété la faute du joueur argentin comme méritant un avertissement, mais que le visionnage de l'action a montré qu'aucune faute n'avait été commise et que l'adversaire avait simulé avoir subi un croche-pied.

Il a poursuivi : « Nous avons vu qu'il n'y avait pas de faute et qu'il s'agissait d'une simulation. Et comme c'était le deuxième carton jaune, cela a entraîné l'expulsion du joueur. S'il s'était agi du premier, la décision aurait été exactement la même. »

Il a ajouté qu'il se réjouissait des changements introduits par la Fédération internationale de football (FIFA) pour traiter ce type de comportements.

Il convient de rappeler que l'International Football Association Board (IFAB) a confirmé aujourd'hui que l'expulsion du Suisse Breel Embolo lors de la confrontation face à l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde 2026 était une décision erronée, précisant que le processus de recours à l'assistance vidéo qui a conduit le joueur à recevoir un second carton jaune n'était pas correct.

Selon l'IFAB, Embolo ne méritait pas d'être expulsé après avoir reçu un second carton jaune à l'issue d'un recours à l'assistance vidéo pour simulation destinée à obtenir une faute, une décision qui a changé le cours du match à la 72e minute, peu de temps après que la Suisse eut égalisé 1-1, l'Argentine s'imposant finalement 3-1 après prolongation.

L'échange tendu avec Messi

Le match a également été le théâtre d'un échange verbal entre Pinheiro et Lionel Messi, les caméras ayant capté le capitaine de la sélection argentine parlant sur un ton vif à l'arbitre, lui demandant de s'adresser à lui avec respect et de ne pas le manquer d'égards.

L'arbitre portugais a minimisé l'incident, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un cas exceptionnel.

Il a expliqué : « Messi a soulevé quelques points avec moi, comme l'ont fait d'autres joueurs. Les capitaines communiquent davantage avec les arbitres, et les nouvelles règles autorisent ce dialogue. »

Pinheiro estime que le fait de citer le nom de la star argentine a amplifié la vivacité d'un échange courant sur le terrain.

Il a souligné : « Parce que c'était Messi, cela a suscité davantage d'attention, mais cela arrive avec de nombreux footballeurs. Quand il s'agit de Messi ou de Cristiano Ronaldo, ces situations sont perçues différemment. »

Plutôt que de considérer ces conversations comme nuisibles, l'arbitre estime qu'elles peuvent aider à gérer les matchs sans recourir en permanence aux cartons.

Il a ajouté : « Ce sont des dialogues constructifs. Nous ne sommes pas obligés d'avertir tout le monde. Il a peut-être mal compris quelque chose que j'ai fait, nous avons discuté, nous nous sommes compris, puis nous sommes passés à autre chose. »

L'arbitre s'est également remémoré avec nostalgie sa participation à la Coupe du monde, qui a marqué le retour de l'arbitrage portugais en phase finale pour la première fois depuis douze ans.

Pinheiro a adressé un remerciement particulier au président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, qui a accompagné les arbitres tout au long du tournoi, déclarant : « Il n'y a pas de mots pour décrire la magnificence de la Coupe du monde. On n'en mesure la grandeur qu'en la vivant de l'intérieur. »