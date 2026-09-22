Méritée ou sévère ? Un expert en arbitrage dévoile à Koora son avis sur la sanction infligée à l'arbitre du derby de Madrid

L'ancien arbitre portugais Bruno Paixão a livré son avis sur la polémique entourant les événements survenus lors du derby entre le Real Madrid et son hôte l'Atlético Madrid en Liga.

Le Real Madrid a perdu ce match, disputé au stade « Riyadh Air Metropolitano » dimanche dernier lors du sommet de la septième journée, mais la colère s'est emparée du club merengue en raison de ce qu'il a qualifié d'« injustice arbitrale » de la part de l'arbitre espagnol Ortiz Arias.

Trois situations litigieuses

Le match a connu trois situations arbitrales litigieuses, la première étant l'intervention de Cristian Romero, défenseur de l'Atlético Madrid, sur le genou de Jude Bellingham, meneur de jeu du Real Madrid.

Sur cette action, l'arbitre a d'abord brandi un carton jaune à l'encontre de Bellingham, avant de se rendre à la salle de la VAR en raison d'une erreur d'identification du joueur, pour finalement transformer sa décision en un carton jaune adressé à Romero, sans brandir de carton rouge.

Sur la deuxième action, Fede Valverde, milieu de terrain vedette du Real Madrid, a été écrasé par une intervention violente de Kang-in Lee, joueur de l'Atlético Madrid, mais l'arbitre n'a brandi aucun carton sur cette action.

La troisième situation est survenue lorsque Dean Huijsen, défenseur du Real Madrid, a fait obstacle à Giuliano Simeone, joueur des locaux, à l'intérieur de la surface de réparation. L'arbitre a d'abord accordé un penalty, puis a ajouté un carton rouge après être revenu vers son collègue de la salle de la VAR.

Une grande colère merengue

Après la rencontre, le Real Madrid a exprimé sa colère face aux décisions de l'arbitre espagnol, qui dirigeait le derby pour la première fois. Cette colère s'est manifestée à travers les déclarations de l'entraîneur José Mourinho en conférence de presse, la chaîne du club, ainsi que le communiqué officiel publié par la direction du club.

Mourinho est apparu en conférence de presse en tenant deux photos montrant les interventions de Romero et de Kang-in Lee contre Bellingham et Valverde, et a lancé une attaque virulente contre l'arbitre.

L'entraîneur portugais a déclaré : « Il est évident que ces deux fautes méritaient deux cartons rouges. Le match aurait dû se jouer à 11 contre 9 pendant 50 minutes, mais au lieu de cela, il s'est joué à 11 contre 10 contre nous. »

Il a ajouté : « M. Trujillo, l'arbitre assistant vidéo, qui n'a pas rappelé l'arbitre pour revoir le cas du carton rouge de Kang-in Lee, a une histoire très étrange avec le Real Madrid. »

Mourinho a poursuivi : « Regardez simplement la saison dernière, lors de nombreux matches contre le Real Madrid. Quant au pauvre arbitre Ortiz, il est évident qu'il ne peut pas gérer la pression dans des matches de ce genre. »

De son côté, la chaîne du Real Madrid a estimé que l'intervention de Romero sur Bellingham exigeait un carton rouge direct, avant de critiquer le fait qu'Ortiz Arias se soit contenté de brandir un carton jaune. Après avoir visionné le ralenti, elle a déclaré : « Quelle honte, quelle infamie... Un carton jaune pour Romero ? »

Les critiques de la chaîne ne se sont pas arrêtées à cet incident, puisqu'elle est revenue sur l'intervention de Kang-in Lee sur Valverde, estimant que le joueur de l'Atlético méritait lui aussi l'expulsion, ce qui l'a amenée à affirmer que l'équipe aurait dû terminer le match à 9 joueurs, en référence aux deux incidents litigieux.

Le Real Madrid a déclaré dans son communiqué officiel : « Nous avons perdu un derby au stade Metropolitano, entaché par des décisions arbitrales catastrophiques d'Ortiz Arias, qui n'a pas expulsé Cuti Romero en première mi-temps pour avoir écrasé le genou de Bellingham, malgré la révision de l'action sur l'écran de la VAR, ni Kang-in Lee pour avoir écrasé la cheville gauche de Valverde. Ces deux décisions ont été déterminantes, et le match a finalement été tranché en deuxième mi-temps en faveur de l'Atlético Madrid. »

Qu'a dit Paixão sur les trois situations ?

Pour sa part, Bruno Paixão a déclaré, dans des propos exclusifs accordés à Kooora, à propos de l'incident Bellingham-Romero : « En réalité, le joueur de l'Atlético Madrid est intervenu avec force de son pied droit contre l'adversaire, et il aurait pu provoquer une grave blessure au genou. »

Il a ajouté : « L'arbitre a commis une erreur ici, cela mérite un carton rouge, et non un jaune. »

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L'ancien arbitre portugais a poursuivi au sujet de l'action Valverde-Kang-in Lee : « À mon avis, le joueur de l'Atlético a commis une faute, et le cas relève du jeu violent qui exige l'expulsion. »

Il a continué : « Il a posé son pied avec force et violence sur la jambe du joueur du Real Madrid. Il mérite un carton rouge. Et l'arbitre assistant vidéo aurait dû demander à l'arbitre d'aller revoir la vidéo pour modifier sa décision et brandir le carton rouge. »

Quant au penalty de l'Atlético et à l'expulsion de Huijsen, il a commenté : « Les images sont claires. La décision est correcte : penalty et carton rouge. Le défenseur a retenu l'attaquant qui contrôlait le ballon et faisait face au but. »

La sanction de l'arbitre est-elle méritée ?

À la suite des événements du derby, des rapports de presse espagnols ont indiqué que la commission des arbitres avait reconnu les erreurs de l'arbitre lors du match, soulignant qu'il avait mal géré les principales actions.

Les rapports ont précisé que la commission sanctionnerait l'arbitre en l'écartant de la direction de tout match lors des huitième et neuvième journées de Liga au moins.

Interrogé sur le fait de savoir s'il estimait la sanction méritée, Paixão a répondu : « Le sport professionnel repose essentiellement sur la performance. Si vous réalisez une bonne performance, vous obtenez la chance de diriger un autre match, et lorsque votre niveau de performance descend en dessous des critères d'évaluation, vous êtes écarté. Il en va ainsi pour les arbitres, les joueurs, les staffs médicaux et les autres. »

Il a ajouté : « De ce point de vue, je considère la sanction comme une décision naturelle dans un environnement qui exige des niveaux de performance élevés et se caractérise par une forte compétitivité. »

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Qui est Bruno Paixão ?

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Bruno Paixão, né en 1974, est l'un des plus éminents anciens arbitres portugais, ayant dirigé au cours de sa carrière des matches dans plusieurs compétitions de premier plan, dont le championnat portugais, ainsi que diverses compétitions européennes.

La carrière de Paixão dans l'arbitrage a débuté en 1990 et s'est étendue jusqu'en 2018. Il a disputé son premier match dans le championnat portugais de première division en 1997, avant d'imposer son nom sur la scène nationale et continentale.

L'arbitre portugais a obtenu le badge international entre 2004 et 2012, et il était classé parmi les arbitres de première catégorie de l'UEFA lors de la saison 2012-2013, participant tout au long de sa carrière à la direction de matches dans diverses compétitions nationales et internationales.

En dehors des terrains, Paixão a exercé le métier d'ingénieur dans le domaine de la production industrielle, conciliant sa carrière professionnelle et son long parcours dans l'arbitrage.

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