Mercato – Real Madrid : La pépite du Borussia Dortmund Jude Bellingham a donné sa réponse

Les dirigeants du Real Madrid seraient en train de s’activer en coulisse afin de recruter le jeune milieu de terrain anglais, Jude Bellingham.

Il est considéré comme le grand espoir du football britannique. Excellent sous le maillot des Three Lions, durant la dernière Coupe du Monde, Jude Bellingham devra prendre une grande décision durant les prochaines semaines.

Le Real sort le grand jeu

Le milieu de terrain de 19 ans a attiré les regards de nombreux prétendants. En plus du Real Madrid, l’international anglais serait aussi dans le viseur de certains cadors de Premier League. Liverpool et Manchester City seraient prêts à passer à l’action dans ce dossier.

Les deux formations britanniques ne seraient, toutefois, pas en pole position. Ils seraient quelque peu en retard par rapport à la formation espagnole.

Les responsables madrilènes travaillent sur la piste de Jude Bellingham depuis de longs mois. Les discussions entre les deux parties se seraient accélérées après la Coupe du Monde 2022.

La Casa Blanca n’a pas envie de devoir surenchérir pour arracher la signature du joueur à en croire les informations d’OK Diario. Elle aurait déjà un terrain d’entente avec les représentants du milieu de terrain du BVB.

Les deux parties se seraient mis d’accord sur un contrat de six saisons avec un salaire de plus de 10 millions d’euros. Un contrat qui ressemble beaucoup à ce qui a été conclu avec les deux autres pépites du Real Madrid ; Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni.

Les Madrilènes s’activent désormais afin de convaincre le Borussia Dortmund. Les deux clubs entretiennent des relations amicales toujours selon la presse espagnole. La formation de Liga aurait l’intention de sortir le grand jeu afin de boucler ce transfert. Le Real Madrid devrait formuler une offre de 120 millions d’euros, bonus compris.