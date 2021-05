Mercato - Lyon, Nice, Leicester… Galtier va vivre un été agité

Sur le point de décrocher le titre en Ligue 1 avec Lille, Christophe Galtier devrait quitter les Dogues au terme de la saison. Pour aller où ?

Deux matchs. Deux finales. Deux victoires attendues, avec une tolérance d’un match nul. Lille n’est plus très loin de son quatrième titre en Ligue 1 après ceux de 1946, 1954 et 2011. La passe de quatre pour les Dogues, et une grande première pour Christophe Galtier !

Ce ne sera pas Marseille

Galtier s’apprête à marquer l’histoire du LOSC, mais il pourrait quitter le club nordiste en fin de saison. C’est même la tendance actuelle selon L’Équipe, pour un entraîneur qui a "fait le tour de la question" à Lille, de la bataille du maintien à celle pour la Ligue des Champions, en finissant par le titre cette année.

Si l’on ajoute à ça le départ de Gérard Lopez et Luis Campos, anciens président et directeur sportif, une page semble se tourner à Lille et pour Galtier, qui n’aura aucun mal pour rebondir dans un club huppé. On a souvent parlé de lui à Marseille, mais Jorge Sampaoli rend cette éventualité impossible à l’heure actuelle.

Galtier, priorité de Nice !

En revanche, selon L’Équipe, Nice en aurait fait sa priorité pour cet été. Les Aiglons auraient proposé à Galtier de doubler son salaire, à hauteur de 180.000 € brut mensuels actuellement, sans oublier une implication directe sur le mercato et le projet sportif à mettre en place.

L’Olympique Lyonnais fait également les yeux doux à "Galette", et les Gones ont l’argument de la Coupe d’Europe pour séduire le technicien. Mais ce dernier a conscience qu’il n’aura pas les mêmes pouvoirs à Lyon qu’à Nice, et cela pourrait jouer dans sa décision.

Reste enfin l’étranger, où Naples est candidat. En Angleterre, Galtier a également quelques touches et notamment à Leicester, qui rêve de faire d’une pierre, deux coups en arrachant le technicien au LOSC… et son milieu de terrain Boubakary Soumaré. Été agité en prévision pour le coach lillois !