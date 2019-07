Mercato - David Neres : "Mon avenir est à l'Ajax"

Révélation de l'Ajax l'an dernier, David Neres intéresse plusieurs clubs européens mais a annoncé vouloir finalement rester aux Pays-Bas.

David Neres devrait rester à l' la saison prochaine. Le Brésilien a été l’une des sensations de la saison dernière en Ligue des Champions et intéresse de nombreux clubs cet été, notamment plusieurs écuries espagnoles comme le , Barcelone et même l'Atlético. Cependant, tout juste vainqueur de la Copa America avec le , Neres a voulu mettre fin à toutes les rumeurs et a annoncé sa décision de rester chez le Champion néerlandais.

"Maintenant, je vais prendre une bière parce que j'ai quelque chose à célébrer. Je dois être de retour avec l'Ajax le 28 juillet. Mon avenir est à l'Ajax", a expliqué l'ailier de 22 ans au média allemand Algemeen Dagblad après la victoire face au Pérou (3-1).

David Neres : "J'ai l'impression d'avoir mûri"

Le prometteur attaquant a également analysé sa compétition avec la Seleçao après avoir remporté la Copa America. Bien qu’il soit arrivé en sélection avec beaucoup d’attentes, David Neres a finalement perdu sa place en sélection lors de la compétition, où il a pourtant été aligné par Tite face à la et au : "C’était difficile de perdre ma place. Je n'ai pas fait assez. Mais en fin de compte, je fais partie d'une équipe et le plus important est que nous ayons remporté le titre. Donc je suis satisfait."

"C'est incroyable de remporter ce titre avec l'équipe nationale. C'est un rêve pour moi et pour le reste des joueurs. Maintenant, il est temps de faire la fête. Il y a déjà eu une bonne fête dans le vestiaire. Nous avons dansé et maintenant il est temps de voir la famille. Ce fut une expérience formidable pour moi d’être ici et de jouer avec des coéquipiers aussi expérimentés. J'ai l'impression d'avoir mûri. C’est très bon pour mon développement", a ajouté le neo-champion sud-américain.

Malgré le transfert de De Jong vers Barcelone et les possibles départs de Matthijs De Ligt et Hakim Ziyech, le Brésilien devrait donc continuer à évoluer avec l'Ajax la saison prochaine où il est sous contrat jusqu'en 2022. Son entraîneur, Erik Ten Hag, a par ailleurs prolongé son contrat dans la capitale néerlandaise.