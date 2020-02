Mercato - Barça : pisté par la Juve ou le PSG, Ter Stegen sort du silence

Lors d’un entretien accordé au Mundo Deportivo, Ter Stegen a mis fin au suspense sur son avenir au Barça.

Mundo Deportivo a jeté un pavé dans la mare en décembre dernier. En annonçant l’intérêt de la Juventus, du Paris Saint-Germain ou encore du Bayern Munich pour Marc-André Ter Stegen, gardien titulaire du , le quotidien catalan a réouvert la question de son avenir blaugrana.

Il faut dire que l’Allemand fait désormais partie des "anciens" au Barça, lui qui a rejoint le club en 2014 en provenance du . Sous contrat jusqu’en 2022, celui qui n’est que remplaçant avec la Mannschaft se trouve en pourparlers pour prolonger mais, pour l’instant, rien n’est encore fait.

Ter Stegen : "Mon intention est de continuer"

"Il me reste deux ans de contrat, ma famille et moi sommes très bien ici, nous nous sentons chez nous. Mon intention est de continuer, la philosophie et les idées du club vont très bien ensemble. En ce moment, il y a des discussions, mais en vrac, car je ne suis pas pressé", a réagi Ter Stegen ce mardi dans les colonnes du Mundo Deportivo.

"Je suis très concentré sur mon travail, nous avons des semaines très compliquées devant nous et nous voulons gagner. Je laisse toute la question du contrat entre les mains de mon agent, qui s’occupe de tout et m’informe de tout", a conclu l’international allemand. Vous l’aurez compris, malgré les sollicitations, Ter Stegen veut continuer avec le Barça.